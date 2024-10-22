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娛樂 最新消息

黑澤清角逐奧斯卡 《仇雲殺機》先登雄影

黑澤清時隔8年來台宣傳新片，暢談拍攝花絮，抽空大嗑寶島美食。（記者王文麟攝）黑澤清時隔8年來台宣傳新片，暢談拍攝花絮，抽空大嗑寶島美食。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本名導黑澤清暌違8年，帶著新片《仇雲殺機》來台參加高雄電影節，他上週末抽空大啖在地美食，迷上「生煎包」，大讚外皮酥脆又多汁。該片代表日本角逐明年奧斯卡最佳國際影片，黑澤清謙稱能和奧斯卡沾上邊就像做夢一樣。

菅田將暉飾演網路黃牛，在片中展現不同面貌。（天馬行空提供）菅田將暉飾演網路黃牛，在片中展現不同面貌。（天馬行空提供）

黑澤清4年前以電影《間諜之妻》拿下威尼斯影展最佳導演銀獅獎，這回日本推派《仇雲殺機》角逐奧斯卡，黑澤清直言拍的是類型片，很難受奧斯卡青睞，「但偏偏選了我，應該就是緣分吧。」

2001年黑澤清執導的恐怖片《回路》和網路有關，這回《仇雲殺機》再度扣緊網路議題，他坦言網路很方便，但觀察到現代人頻繁使用網路，孤獨的內心更加擴大，因此成為《仇》片靈感來源。

《仇雲殺機》找來日本影帝菅田將暉飾演靠網路「賣假貨」求生的男子，黑澤清透露當初寫劇本時，一開始沒想到找他來演，後來想著若菅田接演也許非常好，大讚他有人氣，又有個性，是角色不二人選。

菅田將暉認為自己年過30，想挑戰不同類型演出，加上10年前和黑澤清在盧卡諾影展碰面結緣，10年後雙方洽談合作，菅田一口答應接演。

菅田將暉和女星小松菜奈結婚3年，問到女方是否有前來探班？黑澤清表示，拍攝地一半在東京，一半是離東京很遠的地方，未見小松菜奈探班，更連說兩次「好可惜」逗笑眾人；《仇雲殺機》11月1日在台上映。

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