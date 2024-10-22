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娛樂 最新消息

五月天迎新送舊桃園嗨唱6夜-阿信喊話一起跨年吧

五月天年底將在桃園舉辦「回到那一天」新年特別版演唱會。（相信音樂提供）五月天年底將在桃園舉辦「回到那一天」新年特別版演唱會。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天「回到那一天」巡演到今年11月底之前已在不同城市排定57場，歌迷最關切的台灣跨年場次也終於在昨天公布，將從12月28日起在樂天桃園棒球場舉辦6場，一直唱向2025年，主唱阿信昨也在社群分享演出資訊，並喊話：「一起跨年吧！」

演出行程再忙碌，五月天跨年夜還是會留在台灣向大家說聲「新年快樂！」這次「回到那一天」25週年巡迴演唱會新年特別版，將從12月28、29、31日唱到2025年1月1、4、5日，和歌迷共度6晚，依照慣例，跨年場也可望施放燦爛煙火，五月天要和歌迷一起迎接新的一年，期盼每天都是最好的一天。

2017年五月天的「人生無限公司」巡演首次在桃園棒球場舉辦，團員和歌迷都感受到不同的氛圍；前陣子五月天在大巨蛋為中信兄弟周思齊引退賽獻唱，事前精心準備的用心，還有現場曲目安排的巧思，又一次感動民眾，粉絲都很期待再次進入棒球場聽五月天開唱。

11月1至3日，五月天將先和相信音樂歌手一起從高雄再到玉里、花蓮舉辦「2024 Just Love It！一路向東」公益演唱會。另外五月天年底的桃園演唱會將在11月10日售票，上午9點半親子套票區開賣，10點玉山卡友專區開賣，11點則全面開賣，購票可洽拓元售票系統。

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