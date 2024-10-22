陳淑芳熱心公益 親領好人好事表揚

陳淑芳獲選新北市好人好事代表，在親友陪同下出席頒獎典禮。（翰森娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕金馬影后陳淑芳拍戲之餘熱心公益，近日她獲選今年新北市好人好事代表，親自出席頒獎典禮。頒獎當天，陳淑芳的弟弟和弟媳陪同出席，她的蘭陽女中同學們也到場加油，讓陳淑芳笑得超開心。

陳淑芳的同學們號稱「七仙女」，雖然大家年逾8旬，各個神采奕奕有活力，陳淑芳感謝好朋友們力挺，表示很高興也很榮幸代表新北市樂心關懷協會出席領獎。

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陳淑芳謙稱好人好事代表殊榮是集結很多人的貢獻和幫助才能得到，「對我來說，可以發揮影響力去幫助身邊每個人或這個社會，就是良善的表現。」

長期關懷弱勢家庭、老人及孩童，陳淑芳形容做公益對她而言就像回家一樣，只要有公益做就很開心，「做愛心不分輩分，年輕或長者都可響應，有錢出錢，有力出力。」

此外，陳淑芳還獲選「2024新北影響力人物」，大會表彰她一生奉獻給演藝工作；新北影響力分享會於11月2日在台北松山文創園區登場，詳情可上官網查詢。

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