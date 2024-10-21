啦啦隊女神浪漫滿屋 解密林岱縈香閨 4大看點曝光

林岱縈收藏偶像陳金鋒的簽名球棒及棒球外套。（記者潘少棠攝）

記者陽昕翰／專訪

啦啦隊女神林岱縈開箱在台北的私密香閨，她獨自租屋10多年，最注意隱私安全，之前因為地址外洩她被狂粉盯上，住處常收到匿名禮物及紙條，讓她嚇到趕緊搬家，這些年更有個目標，就是要在台北置產，她說：「這是我的夢想，現在就是認真工作努力中。」

林岱縈展示收集的球衣，還有許多簽名棒球。（記者潘少棠攝）

女神秘密1 熱愛棒球 蒐集球棒、啦啦隊原味衣

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身為啦啦隊女神，林岱縈家裡有許多棒球相關的收藏，包括超過上百件啦啦隊球衣，其中有赴韓國、美國等國家工作穿的戰袍，還有許多粉絲送給她的紀念球衣。

林岱縈也收藏著陳金鋒打斷過的球棒，還有大票球星的簽名球留念，只是沒想到前陣子發生地震，珍藏的簽名球突然散落一地，讓她花了很多心思重新整理。

擔任啦啦隊女神超過10年，林岱縈目前沒有「退休」的想法，要繼續為球隊及粉絲跳下去，她很熱愛棒球，提到爸爸也是球迷，孝順的她說：「我爸爸年輕時很喜歡打棒球，卻因為家庭的關係，必須去種田工作，只好放棄這個夢想，現在的我可以時常帶爸爸去看球賽，他也覺得很開心。」

非常念舊的林岱縈，床上仍擺著離世寵物的衣服。（記者潘少棠攝）





女神秘密2 為愛當剷屎官 毛孩骨灰陪吃飯

林岱縈自招是超級宅女，她獨居在19坪的美宅，家中格局分為客廳、臥房、工作室，更為了貓咪打造一間專屬廁所，甘願當毛小孩的剷屎官。

林岱縈現在身邊只有4歲的貓咪「毛球」陪伴，其實她去年才慟失另一隻愛貓「毛怪」，因為毛小孩罹患了傳染性腹膜炎。她難過地說：「為了治療，感覺每天都像在打仗，要按時幫毛怪打針，我也被咬、被抓傷。」治療費高達台幣50萬，仍救不回毛小孩。

林岱縈透露，之前養的貓咪「毛怪」、「毛弟」過世後，骨灰全都放在家裡，她說：「我在吃飯的時候，或是每天起床、睡覺前都會跟祂們說說話。」現在就連床上都擺著「毛怪」生前的衣服及身上的毛，直呼這樣才有安全感。

林岱縈平常都在工作室直播與粉絲互動。（記者潘少棠攝）林岱縈在自己的工作室，收藏男神金秀賢的海報。（林岱縈提供）

女神秘密3 工作室互動粉絲 直播間窩藏男人

林岱縈常直播與粉絲互動，地點就在家裡的工作室，有專用的直播設備及網美燈，她笑說：「我本來是話很少的人，現在變成跟粉絲什麼都能聊，就是分享生活，也會開放問問題。」只是粉絲的留言太踴躍，讓她每次都來不及回應。

林岱縈工作室擺滿了她歷年推出的寫真年曆，牆上更驚見男神金秀賢的海報，她鬆口認了「新歡」。

過去沒有追星經驗的林岱縈，今年看了金秀賢主演的《淚之女王》，深深地迷戀上他，甚至搶票去參加金秀賢台北見面會，在現場激動淚崩。

林岱縈以相見恨晚來形容自己的心情，「我有點後悔，怎麼那麼晚才開始追星，見到偶像的感覺很興奮，更值得的是，我現在可以更體會到粉絲在支持著我的心情。」

林岱縈不怕過期食物，冰箱仍放著粉絲送的翻糖生日蛋糕。（記者潘少棠攝）林岱縈眾多寶可夢布偶，多半是粉絲送的。（記者潘少棠攝）

女神秘密4 冰箱塞過期蛋糕 少女心熱愛玩偶

走訪林岱縈的香閨，發現充滿少女心的她，有許多迪士尼及寶可夢的布偶娃娃，有許多都是粉絲送給她的禮物。

特別的是，林岱縈就連冰箱裡，都放著兩顆翻糖生日蛋糕，原來是鐵粉準備的禮物。

林岱縈不好意思地說：「很有紀念的意義，我想要等到年底，收到新的蛋糕再把舊的換掉，我想我之後如果搬新家，冰箱應該要愈買愈大台，才可以繼續把粉絲送的蛋糕冰起來。」還有粉絲虧她，可以考慮買工業用的大冰箱。

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