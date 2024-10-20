澎恰恰摘金趕攤賺錢 感性喊話債主

澎恰恰獲獎後向債權人喊話要更努力工作。（攝影新聞組攝）

〔記者林欣穎、侯家瑜／台北報導〕第59屆金鐘獎節目類典禮圓滿落幕，「哈林」庾澄慶暌違23年再次拿獎，以《騎吧！哈林小隊》拿下「益智及實境節目主持人獎」，提到師父張小燕特別傳訊祝賀，還問是不是要請客，哈林則開玩笑直呼：「我說要啊！但亮哥（卜學亮）搶著請，我也沒辦法。」言談間難掩好心情，更透露第二季規劃預備「騎向海外」；而澎恰恰、許效舜相隔12年帶著苗可麗以《超級夜總會》奪下「綜藝節目主持人」，澎恰恰一度止不住淚水，並向債權人喊話：「我會更加賣力工作！」

《騎吧！哈林小隊》張庭瑚（左起）、彭康育、庾澄慶、卜學亮、柯有倫、周予天興奮敲鐘成功。（記者胡舜翔攝）

哈林過去曾以《超級星期天》、《音樂大不同》拿下包含節目、主持人共4座金鐘，二十幾年過去他再添一座金鐘獎，他有感而發表示：「能在專業跟觀眾間都得到認同是一大樂事。」他也透露原本不想出席典禮，「因為覺得時間會比較久一點，想到要走紅毯這些繁文縟節，但最後想說有始有終，還是帶著年輕朋友把團隊精神帶出來。」

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《超級夜總會》許效舜（左）、苗可麗開心拿下綜藝節目主持人獎。（記者王文麟攝）

由哈林帶領的《騎吧！哈林小隊》與卜學亮、彭小刀、柯有倫、周予天、張庭瑚花18天完成騎單車環島的征途，透露第二季很可能會移到海外，但哈林也說應該不能太遠，「時間金錢操作上有點吃力，遠近是問題，還要有人去踩點。」至於是否原班人馬上陣？哈林先是笑回「看他們有沒有空」，隨即則強調全員都要、誰都不能少。

而同樣時隔多年拿獎的還有《超級夜總會》的澎恰恰、許效舜及苗可麗，澎恰恰在得知得獎當下就忍不住掉淚，從前台哭到後台，而許效舜昨和苗可麗一同出席慶功時，透露澎恰恰因為隔天一早有工作就先搭機離開，澎恰恰事後也發文向債權人喊話：「請相信我的決心！我會更加賣力工作，力求不欠大家。我只有一個方向，就是努力、加速賺錢，謝謝各位給我機會。」

今年金鐘獎項競爭激烈，節目類評審主委劉思銘事後受訪提到，在益智及實境節目這塊，主持人獎得主《騎吧！哈林小隊》主持群與第二名《我上山下海過一夜之極島台灣》最後只差了1、2票；而《超級夜總會》、《綜藝大熱門》在「綜藝節目主持人獎」評比環節僅有一票之差。

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