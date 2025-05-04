「最強小三」中國打工吃廚餘 轉行謀生：我要養父母

〔記者邱奕欽／台北報導〕曾被譽為「最強小三」的香港女藝人于淼近年淡出螢光幕，悄悄轉戰中國東莞打工維生，近日因拍攝自媒體廣告重新映入觀眾眼簾，掀起外界不小話題。然而，于淼不以為意自嘲「為了錢把自己賣了」，同時坦言生活壓力沉重，「我是一個要贍養父母、交房租的普通人」，一席發言引發外界共鳴。

于淼在東莞身兼數職，在燒烤店打工時更將被當作廚餘的西瓜皮拾起品嘗。（組合照，翻攝自IG）

于淼曾於2012年參加國際中華小姐競選，雖未奪冠但仍順利簽約加入TVB，憑藉亮麗外型在《多功能老婆》中演活小三，並與楊千嬅有不少對手戲逐漸打開知名度，精湛演技讓觀眾們印象深刻，不過好景不常，演藝工作機會遞減使她不得不轉往東莞另謀出路，包括超市店長、擔任餐廳外場服務員、在街頭擺地攤維生。

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面對現實，于淼在東莞身兼數職做多份工作，上月釋出在燒烤店打工的影片，她卻在切完西瓜任務後，將被當作廚餘的西瓜皮拾起品嘗，令網友都看傻。直到近期，于淼終於接到家具廣告的拍攝工作，並以性感造型重現觀眾眼前。對於揚起輿論話題，于淼不以為然自譏為了生活、為了賺錢可以將自己給賣了，「我是一個要贍養父母、交房租的普通人...每一份工作都不容易，重要的是勇敢面對生活！」

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