《金鐘星光》小S鳳梨裝最跳 陳柏霖好型

小S以分量感De Beers鑽石耳環呼應鮮黃禮服誇張的視覺效果。（攝影新聞組攝）

〔金鐘獎採訪團／台北報導〕金鐘紅毯向來是明星爭豔比帥的重要戰場，今年第59屆金鐘獎節目類頒獎典禮前便嗆聲「不爭紅毯最美」、要力爭話題熱度的小S，以一身鮮黃色硬紗禮服壓軸現身，果然令人驚豔。她這身禮服出自高訂品牌WINDOWSEN的設計，從色彩到剪裁線條完全打破女星在紅毯上的常態，令人眼睛一亮的視覺效果無疑成為最吸睛第一名。

大霈古銅金色禮服完美展現強大氣場。（攝影新聞組攝）

連換兩套禮服登上紅毯的大霈，第二套造型以英國設計師品牌Galvan London古銅金色禮服搭配Rene Caovilla經典涼鞋，微濕髮造型簡約同樣氣場滿分，紅毯第二美當之無愧。雷艾美則以一席透視禮服拿下紅毯第三美，這身禮服加入細緻抓縐、水晶與亮片點綴，完美襯托她優雅氣質。

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雷艾美透視禮服藉由精巧細節帶出優雅氣質。（攝影新聞組攝）

黑色正裝向來是男星踩上典禮紅毯的「標配」，陳柏霖選穿山本耀司最新秀款，雖然同樣是黑白配的基本組合，卻運用多層次剪裁加上條紋撞色內裡組合更添細緻層次，還牽著穿上蘇格蘭裙裝的愛犬，逗趣討喜，拿下紅毯第一帥。

陳柏霖雖然是一身黑的造型，卻充滿細膩的層次。（攝影新聞組攝）

第二帥的胡宇威造型同樣細節滿分，除了運用DICKSON LIM的百褶裙疊搭為衣著加入個性摩登感外，他兩次紅毯亮相更是分別運用放射鑽石與節目中小狗的模樣胸針巧妙對應不同主題。跳脫經典黑色的姚元浩選穿的是當季流行的酒紅色，他以雙排釦西裝外套搭上寬褲的組合，亮眼的視覺效果拿下紅毯第三帥。

胡宇威（右）百褶裙疊搭為黑色西裝加入個性摩登感，他佩戴的胸針，正是節目中的狗狗。（攝影新聞組攝）

姚元浩酒紅色調西裝跳脫傳統風格。

（攝影新聞組攝）

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