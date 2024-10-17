金鐘59頒獎8大看點 主持表演迸新火花

《不夠善良的我們》男女主角演技精湛，林依晨（左）與許瑋甯同搶迷你劇戲后獎座，賀軍翔（右）首度拿到金鐘門票。（公視提供）

記者蕭方綺、李紹綾、林欣穎、侯家瑜／專題報導

賈靜雯（右）在《此時此刻》以一集戲份挑戰長劇集戲后。（Netflix提供）

第59屆金鐘獎頒獎典禮將在台北流行音樂中心分兩天進行，10月18日為節目類、19日舉行戲劇類典禮。今年入圍的台劇樣式多元，像是入圍超過十項的《八尺門的辯護人》、《不夠善良的我們》、《有生之年》全是叫好又叫座的作品，除了獎項競爭激烈，主持人與表演也是一時之選，本報盤點8大亮點不容錯過。

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楊謹華金鐘入圍常客，卻數度無緣獎項。

（資料照，記者潘少棠攝）

吳姍儒、姚淳耀首次接典禮主持棒

郭雪芙（左）在《此時此刻》表現亮眼，入圍最佳女主角獎項。（Netflix提供）

本屆金鐘獎節目類典禮主持由「Sandy」吳姍儒擔任，她還以《小明星大跟班》入圍綜藝節目主持人獎，剛生下二寶的她為了主持向月子中心告假。

戲劇類則由金鐘獎雙料得主的姚淳耀接下，他向曾主持金馬獎的「學姐」謝盈萱討教主持秘訣。

台日天團嗨跳16蹲

典禮表演陣容也是一大看點，節目類典禮共有三段表演，選秀節目出道的男團OZONE及競技啦啦隊MONSTER氣勢開場，緊接著是金曲歌王許富凱與Marz23合作演出，壓軸表演則是大阪女子舞蹈天團Avantgardey與Energy聯手演出16蹲，歌名呼應典禮當晚是星期五晚上，勢必嗨翻全場。

而戲劇類典禮則有兩段表演，其一是金曲歌王HUSH演出，其二的「最佳戲劇原創歌曲演唱」也是往年最受歡迎的演出，今年由金曲歌后孫盛希與陳勢安合作演繹。

楊謹華7度飲恨 不想收集珍珠項鍊

楊謹華精湛演技有目共睹，但她的金鐘之路卻相當不順遂，2016年在《一把青》詮釋師娘呼聲極高，敗給《必娶女人》柯佳嬿，之後以《鏡子森林》角逐戲后，又敗給《想見你》柯佳嬿，雙方僅有1票之差，接著以現象級影集《華燈初上》的蘇媽媽1票之差敗給《四樓的天堂》謝盈萱，讓人聞之扼腕。

她被封為金鐘最大遺珠，曾自嘲：「很感謝上帝在每次宣布得獎名單的時候都留了顆珍珠給我，我都快有串珍珠項鍊了！」今年她憑藉《不良執念清除師》八度拿到金鐘門票，上帝是否再遞給她珍珠，已成關注焦點。

賀軍翔甩污名 迎戰李銘順李銘忠兄弟檔

賀軍翔在入圍名單公佈前就甩掉性醜聞污名，在《不夠善良的我們》將熟男的心境演繹到位，不同於過往花美男形象，這回被大批網友打趣稱「撞臉侯友宜」的中年男子算是他生涯角色，非常迷人，也是他出道21年首度入圍金鐘。

他將對上曾拿下3座金鐘獎的李銘順，以及二度入圍金鐘的李銘忠兄弟檔，李銘順在《八尺門的辯護人》飾演原住民公設辯護人，角色厚度和張力都非常高，實力都不容小覷。

入圍5姝實力相近 迷你劇戲后死亡之組

迷你劇戲后之爭堪稱「死亡之組」，5位入圍者實力接近，包括老將林依晨、許瑋甯和楊貴媚，以及連續3年入圍金鐘獎的楊富江，和首次演出電視劇，就讓人印象深刻的雷嘉汭。其中林依晨手握2座金鐘戲后獎座，和許瑋甯在《不夠善良的我們》從戲裡情敵關係，一路纏鬥到戲外的后冠廝殺，各有其擁護者。

賈靜雯 郭雪芙1集戲份 對戰長劇集搶戲后

雙金影后賈靜雯和出道16年、首度入圍金鐘的郭雪芙以《此時此刻》拿到戲后入場券，只是兩人主要戲分都僅有1集，卻因賽制更改必須改報長劇集，對上曾獲金鐘戲后的楊麗音、楊貴媚，以及入圍4次的方宥心，3人繳交出來的作品都超過10集篇幅，具有更完整故事主軸及敘事脈絡，考驗評審的標準。

吳宗憲雙料入圍對陣曾國城 Lulu拚三連莊

已連續10年入圍主持人獎的曾國城和吳宗憲同為老手，吳宗憲雙料入圍綜藝節目主持人獎，贏面略勝一籌，不過曾國城實力依舊不容忽視。

女主持人方面，Lulu已蟬聯兩屆得主，今年力拚三連莊；小S當年以《康熙來了》開啟金鐘之路，前年重返電視帶狀節目行列，得獎呼聲高；已拿3座主持人獎的吳姍儒近期剛產下二寶，並挑大梁主持金鐘典禮，今年是否能三喜臨門值得期待。

實境節目竄起引爆廝殺戰 庹宗康對打老戰友

今年益智及實境節目主持人獎入圍名單被實境類霸佔，益智類全摃龜。經營《上山下海過一夜》5年的阿傑、雷艾美、Max和八弟終於獲得金鐘評審肯定；《嗨！營業中》播出2年已迎來第四季，從未缺席的姚元浩和莎莎堅持到第三季也成功搶下門票。

截然不同的三大實境秀《騎吧！哈林小隊》、《我們這一攤》和《山裡來了熊孩子》雖然都是新節目，但各具特色、主持陣容堅強，鹿死誰手精彩可期。

此外，主持人獎也出現「隱藏版內鬥」，從《營業中》營運督導轉戰《熊孩子》帶娃高手的庹宗康，將對戰還在做餐飲業的老友們以及剛加入就闖進金鐘的郭泓志；暌違23年再戰、用單車騎出三料入圍的哈林也是可敬的對手。

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