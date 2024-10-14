（高雄電影節）高宇蓁激戰陌生男20次 《鳳姐》被操垮了

高宇蓁（左）和黃冠智在《鳳姐》中飾演姊弟，戲外感情也相當好。（高雄電影節提供）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕由高宇蓁、黃冠智主演的電影《鳳姐》在高雄電影節國際首映，高宇蓁飾演的性工作者與許多男客有親密戲，有一場戲前前後後竟拍了20次，讓她快要體力透支。

高宇蓁不諱言要與陌生人做親密的舉動，得先克服心理上的障礙，不過她笑說男演員比她更緊張，而男友對她的身材管理比經紀人還嚴格，希望女友在大銀幕上呈現最美的一面。

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高宇蓁在片中與黃冠智飾演姊弟，黃冠智透露從來沒有前輩演員在開拍之前就主動聯繫接觸，大讚高宇蓁非常認真又有企圖心，對她十分敬佩。高宇蓁也很疼愛黃冠智，不但力挺他的戲劇、電影作品，雖然遺憾沒能出席他的婚禮，但送了紅包祝賀。

喜翔（右）戲外是「孩子王」，買珍奶、講笑話逗小童星斯拉開心。（高雄電影節提供）

★喜翔笑稱沒台灣評審緣 楊麗音搞定金鐘戰袍

至於「高雄拍」系列短片，喜翔在《殺雞》中與小網紅「斯拉」飾演爺孫，兩人戲外感情好，喜翔雖然外表嚴肅，不過斯拉說喜翔阿公人很好，不但會買珍奶給她，平時也會講笑話。喜翔則稱讚斯拉表現很棒，但也幽默的說：「她很好騙。」

喜翔憑藉著《春行》入圍金馬影帝，問及是否有所期待？他搞笑表示「我臍帶出生就割了」，稱自己比較沒有台灣評審緣。

楊麗音（右）難得在《貓與雞》演女兒，片中媽媽吳美和大讚她很孝順。（高雄電影節提供）

此次帶著短片《貓與雞》來到雄影的楊麗音，週六將以台劇《華麗計程車行》搶奪金鐘戲后寶座，她看似平常心，強調︰「紅毯戰袍準備好了。」

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