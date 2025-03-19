賴清德撂重話！開鍘舔共藝人「尊重國家」 演藝工會發聲了

賴清德（左）針對囊括侯佩岑在內的舔共藝人們撂下重話。（組合照，本報資料照、翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中共日前妄言「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」，不少投懷中國市場的本土藝人轉發官媒《央視》微博貼文輸誠，然而總統賴清德日前撂重話開鍘，將強化影藝從業人員在中國發展的輔導與管理。對此，演藝工會理事長曹雨婷也做出回應。

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中共日前自我安慰，「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」、「中國終將統一，也必將統一」等言論後，許多台灣藝人包括侯佩岑、趙又廷、歐陽娜娜等陸續轉發官媒央視的微博貼文輸誠，不僅引爆台灣網友不滿情緒，陸委會也強調，未來將清查這些藝人是否有中國身分證，若有立刻註銷台灣身分，以免藉台灣身分混淆視聽或對台統戰。

針對「藝人舔共」輸誠中國，總統賴清德日前也撂下重話，直指將強化影藝從業人員在中國發展的輔導與管理，以應中國藉兩岸交流對台灣社會統戰滲透之威脅，「希望在中國發展事業的藝人能夠尊重國家利益」。對此，演藝工會理事長曹雨婷也呼籲，「現在我們的政府已經有了明文的規定的時候，大家就引以為戒多去注意，不要做違法的事情。」

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