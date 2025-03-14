G罩杯新人AV不滿老公買春 外資企業OL盛永彩葉下海

日本AV界又有新女優登場，曾在外資企業當OL的人妻盛永彩葉下海拍A片。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本AV界又有新女優登場，只不過這位女優進入AV圈子的原因很特別。在外資企業上班的盛永彩葉，擁有168公分及G罩杯好身材，由於老公在外買春讓她感到很噁心，所以乾脆下海拍AV。

人妻片商Madonna近日宣布盛永彩葉即將在月底出道，她本人表示自己30歲的時候以為嫁給金龜婿，沒想到老公婚後沒多就竟然就到外頭買春，讓她感到骯髒、噁心，再也沒辦法跟老公發生性關係，而且滿懷憤恨的投入AV界拍片，要給老公點顏色瞧瞧。

盛永彩葉因不滿老公流連聲色場所還在外買春，決心當AV女優。（翻攝自X）

盛永彩葉外表看起來是個行事乾脆俐落的女強人，今年38歲的她在職場表現亮眼，嫁了金龜婿之後原本以為成了人生勝利組，老公竟然整天流連聲色場所，更四處尋花問柳。

感覺老公買春的行為令她作噁，盛永彩葉心一橫乾脆成為AV女優，公開拍A片，也不跟老公發生性行為。盛永彩葉主打賣點就是G罩杯豪乳，加上原本在外資企業當上班族的身分，展現出一種高冷氣場，看似很難親近，這樣類型的AV女優在市場上非常受歡迎，也讓一眾老司機想早點看到盛永彩葉的作品。

盛永彩葉有雄偉的G罩杯胸圍。（翻攝自X）

，只不過這位女優進入AV圈子的原因很特別。在外資企業上班的盛永彩葉，擁有168公分及G罩杯好身材，由於老公在外買春讓她感到很噁心，所以乾脆下海拍AV。

人妻片商Madonna近日宣布盛永彩葉即將在月底出道，她本人表示自己30歲的時候以為嫁給金龜婿，沒想到老公婚後沒多就竟然就到外頭買春，讓她感到骯髒、噁心，再也沒辦法跟老公發生性關係，而且滿懷憤恨的投入AV界拍片，要給老公點顏色瞧瞧。

盛永彩葉外型高冷，加上原本就是外資企業的菁英員工，格外具備吸引力。（翻攝自X）

盛永彩葉外表看起來是個行事乾脆俐落的女強人，今年38歲的她在職場表現亮眼，嫁了金龜婿之後原本以為成了人生勝利組，老公竟然整天流連聲色場所，更四處尋花問柳。

感覺老公買春的行為令她作噁，盛永彩葉心一橫乾脆成為AV女優，公開拍A片，也不跟老公發生性行為。盛永彩葉主打賣點就是G罩杯豪乳，加上原本在外資企業當上班族的身分，展現出一種高冷氣場，看似很難親近，這樣類型的AV女優在市場上非常受歡迎，也讓一眾老司機想早點看到盛永彩葉的作品。

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