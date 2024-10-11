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李浚赫《東載》回歸 趕上大廚風

李浚赫（左起）、導演朴建浩、朴星雄出席《好或壞的東載》記者會，暢聊角色拍攝花絮。（friDay影音提供）李浚赫（左起）、導演朴建浩、朴星雄出席《好或壞的東載》記者會，暢聊角色拍攝花絮。（friDay影音提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國燒腦神劇《秘密森林》系列相隔4年推出外傳《好或壞的東載》，以第二季遭綁架消失，後來驚喜回歸的「徐東載」為主角，發展出全新故事，該劇在製作階段就受到戲迷熱烈期待，如今終於等到劇集正式推出。

演出主角徐東載的李浚赫透露，當初聽到要拍外傳時「壓力爆表」，覺得角色詮釋的已很完整，不確定是否還有其他發展空間，「但發現大家對外傳給予正面肯定，讓我鬆了一口氣。」

李浚赫打趣搭上熱門韓綜《黑白大廚：料理階級大戰》話題，將《好或壞的東載》比喻成觀眾能輕鬆享受的甜點，至於《秘密森林》則是高級餐廳的精緻料理。

飾演反派的朴星雄很有默契的延續「主廚式」譬喻，表示「因為這是外傳，對我來說就像是輕鬆愉快的早午餐」，接著爆料和李浚赫「很不合」，虧他滴酒不沾，直到拍攝最後一天勉強喝了一點，隔天直接宿醉消失一整天。

《好或壞的東載》描述徐東載欲擺脫「收受贊助檢察官」的標籤，不過建設代表「南完成」視他為眼中釘，雙方展開火熱生存戰。該劇上週在釜山宣傳，導演朴建浩對客串角色保密到家，僅透露會有很多充滿魅力的人物相繼登場。該劇從今起，每週五於friDay影音上架。

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