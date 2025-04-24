陳沂、李怡貞出庭互噴攻擊！法官一句「我像布萊德彼特」勸和

陳沂（左）與李怡貞昨日因著作權爭議對簿公堂。（本報合成照，記者張文川攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕網紅陳沂時常在網路上評論開砲樹立不少仇家，豈料她2023年轉載網紅律師李怡貞臉書上的圖卡，甚至出言調侃有錯別字遭依涉犯《著作權法》起訴。台北地院昨（23日）首度開庭，陳沂與李怡貞在過程中攻防激烈對峙，法官為了緩解緊張氛圍更幽默表示「我像布萊德彼特，但別人可能不這麼認為！」試圖以自嘲口吻促使雙方冷靜溝通。

陳沂與李怡貞因著作權爭議對簿公堂，擁有法律背景的她反擊稱該圖為AI自動生成，不具著作權性質，且擷取圖片僅為改正李怡貞文中錯字，屬合理引用；李怡貞則強調自身創作努力，指控陳沂不僅惡意使用，更借題發揮煽動網路輿論，甚至當庭直言「有眼睛都看得出來，陳沂跟宋慧喬天差地別的差距」，2人爭議焦點不僅止於著作權認定，甚至延伸至雙方長期的網路筆戰與人身攻擊。

請繼續往下閱讀...

儘管當庭爭論激烈，法官林記弘仍盡力勸導陳沂與李怡貞和解，同時也強調身為公眾人物更應成為社會表率，與其讓司法資源消耗在口舌之爭上，不如將精力投入正面事務，同時也表示像不像宋慧喬是個人觀點，幽默自嘲「我像布萊德彼特，但別人可能不這麼認為！」然而，林記弘的風趣勸說似乎發揮了作用，陳沂在庭末表示可接受和解方案，李怡貞也改口稱願意考慮調解，兩人態度出現轉圜，未來發展引人關注。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法