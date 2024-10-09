柯汶利認愛張鈞甯 以結婚為前提

《默殺：無聲之地》導演柯汶利否認女友張鈞甯出資拍攝中國版。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕導演柯汶利執導電影《默殺：無聲之地》拍完7年後終於將在台上映，期間還被中國買走翻拍權，並由他親自拍攝中國版，上映後大賣13.51億人民幣（約台幣61.6億元）。先前一度傳出中國版由他女友張鈞甯出資，他笑言如果她有投資就賺爆了，「如果有，恭喜她」，提到已見過對方家長更說是「以結婚為前提」和她交往。

張鈞甯（資料照，記者胡舜翔攝）

柯汶利昨率領台灣版主演宸頤、紀亮竹、張世一同受訪，直說兩個版本都是自己的小孩，「沒有因為再拍一遍就亂拍。」他表示台灣版是自己真正意義上的處女作，雖然成本差異不便多說，但不諱言差了一個0。

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中國版由張鈞甯擔任女主角，柯汶利說先前合作過已有默契，至於兩人交往，他說也是從友情慢慢開始，笑說可能因為做電影的，「被誇張關注了！」他說兩人交往見過對方家長很正常，更強調：「我對每一段戀情都是很重視的，不是開玩笑的！」

此外，台灣男星汪建民昨傳出因肺腺癌過世，曾和他合作《台灣靈異事件》的張世受訪時才得知消息，回憶最後一次見到對方是在中國，「他走過來，眼神充滿淚水，不知道發生了什麼事，他是個感性的人。」《默殺：無聲之地》10月18日在台上映。

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