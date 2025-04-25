曾智希結婚2年「深夜哭濕枕頭」 陳志強悲揭心碎真相

陳志強（左）與曾智希婚後積極備孕。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕陳志強與小11歲的曾智希2022年共同拋出結婚喜訊，直至今年2月才補辦浪漫婚禮，2人交往7年、結婚逾2年，感情依然甜蜜也正努力「做人」。不過，陳志強近日談及備孕過程，坦言有次深夜發現曾智希暗自哭泣，淚水更濕透了整顆枕頭，得知原因後讓他心碎不已。

陳志強透露備孕過程中由他親自注射針劑，由於針頭又粗又硬，施打時需費極大力氣，導致曾智希身上出現一塊塊的瘀青。然而，迎來的卻是試管失敗的結果，曾智希將壓力全往自己身上扛，夜裡痛哭更浸濕了枕頭，半夜醒來目睹這一切的陳志強既心疼又無力，「她其實給自己很大壓力，但總是笑著面對大家。」

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為了幫助曾智希走出低潮情緒，陳志強鼓勵愛妻繼續投身戲劇與節目主持，希望透過工作轉換心情，說到此處更隔空深情表白，「我不求江山萬里，只希望枕邊人是妳！」他強調自己不執著要有孩子，只希望愛妻能過得開心，一句話盡顯夫妻攜手共度風雨的決心，鶼鰈情深更觸動許多粉絲的心。

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