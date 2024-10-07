74歲翁倩玉美魔女 返台開唱揭凍齡祕訣

翁倩玉保養得宜，根本看不出實際年紀。

（大大娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕旅日巨星翁倩玉明年台灣開唱，74歲的她看來超凍齡，不吝跟粉絲分享凍齡秘訣，開心表示：「就是多笑、不要皺眉，然後餐餐吃7分飽，盡量在晚上8點以前吃完。」無奈每次回到台灣，看到家鄉美食都會「破功」。

曾獲金馬影后、亞太影后、日本唱片大賞肯定的翁倩玉，除了是影歌視三棲天后，更是知名的版畫藝術家，今年初才在台北舉辦展覽。

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翁倩玉暌違15年確定要在台灣舉辦個唱，演唱會明年2月在台北登場，近來已進入籌備階段，她與團隊認真討論歌單，有望重現《祈禱》、《愛的奉獻》等膾炙人口金曲。

年過70的她保養得宜，坦言私下非常忌口、滴酒不沾，唯獨每次回到台灣都會「破功」，因為真的太愛家鄉美食，包括潤餅、燒餅油條及牛肉湯，全都是她的最愛。

翁倩玉笑說，平常都會認真做飲控，多吃蔬菜及蛋白質，「我至今還是每天仰臥起坐、深蹲，有時候也會快走，帶著狗狗出門運動。」大方分享保養之道。

翁倩玉明年2月15、16日將在台北國際會議中心舉辦「翁倩玉2025 Thank You for Your Smile演唱會」，門票將於10月22日開賣，購票可洽年代售票及全台便利超商。

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