唐綺陽不藏了！世紀合體「雙胞胎」妹妹 驚人畫面狂起雞皮疙瘩

唐綺陽與丁噹合體直播。（翻攝臉書）

〔記者陽昕翰／台北報導〕丁噹前陣子在演唱會的演唱片段，被誤以為是國師唐綺陽，今天兩人正式同框，唐綺陽幽默發聲：「本尊跟分身，終於合體啦」，更驚呼想不到她們這麼像，網友更稱很像是雙胞胎姊妹。

唐綺陽透露，前陣子收到一段唱歌影片，被讚「唐老師唱功真了得」，「我真的傻眼，我什麼時候唱的這首歌我都不記得？重點是，我唱的沒這麼好呀，她是誰？原來是丁噹。」

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今天丁噹與唐綺陽終於世紀同框，唐綺陽表示：「結果發現我們不只長得像，還在沒說好的情況下，默契的都穿白衣，也都接觸身心靈。」超強默契讓她狂起雞皮疙瘩。

丁噹開直播與歌迷一起在線上慶生。（相信音樂提供）

丁噹昨晚直播與歌迷一起慶生，她挑戰長壽豬腳麵線，難得在鏡頭前下廚，生疏又緊張的模樣，讓直播充滿笑料。

丁噹挑戰豬腳麵線、蒜炒鮮菇白菜與煎滑蛋，一時緊張忘記熱鍋及放鹽巴，見到歌迷留言提醒，她連忙解釋：「我平常是很厲害的，今天煮菜失常是因為怕大家整我，害我都小心翼翼。」

丁噹許下生日願望，第一個願望是希望小巨蛋演唱會秒殺再加場；第二個願望則是期盼有個伴，「希望能快點有人煮飯給我吃，每次演出結束很累，如果回家有人幫我做好飯，感覺很甜蜜又貼心！」期待未來的男友，可以成為她的專屬大廚。

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