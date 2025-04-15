貴婦奈奈逃亡7年 寫信給檢調有意回台投案

貴婦奈奈（右）與男友黃博健逃亡海外逾7年。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「貴婦奈奈」蘇陳端與男友黃博健、男友父親黃立雄涉經營杏立博全醫美診所吸金2億後逃出境；黃立雄去年5月被遣返回台，隨即遭台北地檢署裁定50萬元交保，並戴電子腳鐐監控。至於仍逃亡加拿大的貴婦奈奈，傳出有意返國投案。

據了解，貴婦奈奈近日寫信給檢調高層，喊冤未參與黃博健經營醫美診所，聲稱自己與倒閉風波無關，而最爆炸性發展，貴婦奈奈不想再過逃亡生活，希望近期能回台投案，她也願意接受調查並說出實情。

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黃立雄去年5月自加拿大被遣返回台。（資料照）

杏立博全醫美診所登記負責人黃立雄涉夥同其子黃博健（實際負責人）及貴婦奈奈3人，以醫師及網紅部落客身分包裝行銷違法吸金近2億元，卻在2018年間惡意倒閉逃出國，黃立雄妻子黃林麗真則因蓋廟款項糾紛被告詐欺，4人潛逃加拿大被檢方通緝。

黃立雄及黃林麗真後來主動聯繫調查局表示願意返台，調查局、移民署與加拿大邊境服務局、我國駐加拿大代表處、駐多倫多辦事處共同合作，於去年5月2日由加拿大邊境服務局官員，自多倫多隨機戒護黃立雄夫婦返台。

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