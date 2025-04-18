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遭爆曾交往賀瓏！天殘生前緊握1物 網驚：細思極恐

天殘驚傳離世，得年31歲。（翻攝自IG）天殘驚傳離世，得年31歲。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕31歲喜劇女演員「天殘」昨（17）傳出憾事，被發現陳屍自家公寓頂樓，死訊一出不久，她的IG竟更新了最後一篇排程貼文，內容寫著「好的前任應該像死了一樣」，似乎為情所困。此文一出，許多網友挖出5線索，揣測她曾是賀瓏女友，如今更被發現貼文中暗藏最新線索。

天殘最後貼文的自拍照中，手握麵包超人「小精靈」娃娃。（翻攝自IG）天殘最後貼文的自拍照中，手握麵包超人「小精靈」娃娃。（翻攝自IG）

天殘的死訊曝光後沒多久，IG突然發布先前預排的新貼文寫下，「好的前任應該像死了一樣」，貼文配圖則是她拿著麵包超人「小精靈」娃娃的自拍照，其中就有眼尖網友發現，天殘手中拿著的娃娃，賀瓏過去也曾拿過同款的「紅精靈」玩偶，被猜測是否為兩人的信物，讓不少網友驚呼「細思極恐」。

賀瓏曾拿過同款「紅精靈」玩偶的畫面遭挖。（翻攝自Dcard）賀瓏曾拿過同款「紅精靈」玩偶的畫面遭挖。（翻攝自Dcard）

事實上，據一篇網友於2022年5月21日發布的論壇文章，揭露天殘疑似和賀瓏交往的5線索，包括賀瓏喜歡瘋女人、賀瓏指的「高職女生」與天殘談過的高中生活高度吻合、2人合開麻辣燙店、天殘將男友代稱「阿狗」，以及網紅東區德在Podcast節目《老男孩直播——脫口秀圈過激爆料大會》中的爆料，提到曾看見兩人在展場外的親密互動。

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