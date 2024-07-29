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娛樂 最新消息

阿信自薦當嘉賓 合體組Energy Y

阿信（中）現身小巨蛋擔任Energy嘉賓，全場瘋狂。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕Energy昨晚繼續在小巨蛋舉辦第二場「一觸即發」演唱會，五月天主唱阿信驚喜現身當嘉賓一起合唱夯曲《星期五晚上》，唱完阿信還高喊：「Energy Forever！」

Energy安可時復刻當年高校制服造型唱《放手》。（相信音樂提供）

之前Energy練團，阿信曾去探班，並在開唱前幾天「毛遂自薦」想當嘉賓，除了阿信上台合唱，怪獸也坐在包廂觀看Energy首次上小巨蛋的表現，過去阿信曾開玩笑他和Energy的組合是「Energy Y」，昨晚完成合唱，牛奶也高喊：「我們是Energy Y！」

為了讓Energy專心準備台北兩場演唱會，近期團員多半都住在唱片公司準備的飯店房間，包括阿弟和坤達都透露暫時和老婆「分居」。

坤達談到：「我的爸媽有來，我太太（柯佳嬿）也有來，這幾天她非常辛苦。」特別向老婆致謝，並向坐在包廂裡的柯佳嬿喊話：「我今天晚上就會回家餵貓，清大便，洗碗。」

Energy兩場演唱會上都有感人時刻，首場Toro談到：「我小時候爸媽很忙，是我外公帶大，他把Energy照片放在房間裡，每一年都問我說：『你們什麼時候要一起唱歌？』我說沒這件事情」，因為他沒想過Energy能復合，前幾年外公過世，雖充滿遺憾，但他相信這次能舉辦復出演出會，外公一定在天上看著他，他也感謝展瑞促成他歸隊，「他花了一個晚上教我如何把愛說出來。」書偉則向歌迷致意，「謝謝大家當我們復出的每一塊拼圖！」

另一感人時刻就是Energy安可最後一首歌演唱《放手》，團員復刻當年MV中黑色高校服造型，阿弟也綁上白色頭巾，勾起粉絲無限回憶，Energy也和粉絲相約9月高雄巨蛋見。

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