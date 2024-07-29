《人物專訪》楊皓崴家庭革命闖銀河 從模特兒轉戰戲劇圈

楊皓崴（左）跨足戲劇圈前曾是男模，與邱馨慧展示Tod’s 2018春夏系列。（資料照）

記者李紹綾／專訪

楊皓崴從模特兒轉戰演員，一開始父母很反對，希望他接下爸爸衣缽當醫生，曾鬧多次家庭革命，結果他瞞著家人從高雄到台北簽經紀約，父母得知後無法接受直喊：「簽7年，是賣身契？」

一開始星途不順，楊皓崴靠媽媽金援，「做這個行業，十之八九一定都不順，也不可能第一部戲就演男主角，甚至一炮而紅。」他開心在凱渥學到很多東西，也因為受恩師洪偉明及長官疼愛遭他人眼紅，流言滿天飛，「說我行賄拿工作、陪睡。」對於工作上的事，他相當會忍耐，打趣說：「如果是現在，我可能會請人處理。」

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楊皓崴透露，爸爸希望他和弟弟從醫，但偏偏兩個兒子一個進演藝圈、一個當調酒師，一開始爸爸很不能接受，但久了也就妥協，媽媽還跟他說：「你們兄弟倆跟我們原本希望的樣子差很多，但至少三觀沒有歪掉。」楊皓崴感慨表示：「我們家是一個用愛堆出來的家庭，雖然吵起架來沒有在客氣，不過頂多吵個1、2天，最後都是爸媽妥協，因為他們覺得兒子不會做壞事。」一家4口感情相當好。

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