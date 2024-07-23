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娛樂 最新消息

天心入戲婆婆2氣場強 Darren伴妻如伴虎

天心（左）在《我的婆婆怎麼那麼可愛2》飾演Darren的恰查某老婆佳純。（公視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「Darren」邱凱偉在家庭生活喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛2》飾演中年軟男，劇中夾在老婆與青梅竹馬之間。

有趣的是，老婆「佳純」的角色，第一季由「小天心」劉品言飾演，沒想到第二季竟變成天心演出，讓網友驚呼：「太誇張，直接變天心。」

製作人陳慧玲解釋，「因為檔期很可惜無法找品言回來演，但能請到天心來詮釋秉忠的老婆佳純是非常感謝跟開心的。」

劇中，幹練又強悍的佳純回台灣，讓所有人都認不出來，她才坦言自己有「修修臉」，鍾欣凌飾演的彩香直呼：「整得像天心。」劇情巧妙的安排讓網友都笑出來，大讚：「很有梗！」

繼《親愛的我愛上別人了》、《最佳利益2》後，Darren再度和天心合作，他笑說：「這回的關係不再是唯美愛情，而是如履薄冰、伴妻如伴虎的夫妻關係。」

Darren誇讚天心的氣場十足，輕鬆就能以眼神致角色秉忠於死地，「在她身邊我連呼吸都得小心翼翼，不得放肆。天心將佳純這個角色功課做足做滿，滿到一到現場時我都會自動上前噓寒問暖，深怕任何一刻怠慢回家就倒大楣了。」

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