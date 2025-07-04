前AV女優引退念大學「巨胸放桌上」慘了 遭檢舉恐退學

桃果明里經常分享大學生活。（翻攝自X）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕前日本AV女優桃果明里擁有精緻臉蛋及凹凸有致的火辣身材，去年突宣布引退，今年4月重回大學生活，不時會在社群分享校園生活，先前因一張「巨胸放桌上」的照片掀起網友暴動，近期卻傳出她頻頻在校內拍攝大尺度照片遭檢舉，恐面臨退學處分。

桃果明里宣告引退後，22歲的她選擇重返大學念書，並開創新的社群帳號分享當學生的樣子，版面上多是她身穿性感的服裝，在校園各個角落擺拍的照片，一系列大尺度照片在網路上瘋傳，很快就引起校方注意。

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桃果明里公開學校寄送的警告信。（翻攝自X）

桃果明里近日公開了校方寄送的警告函，文中表示校方接獲多起通報，指出桃果在校內有違反善良風俗的不當行為，經調查確認屬實，認為桃果在校內有穿著過於暴露，導致周圍同學產生困擾的情形，將依據校規，視情節輕重進行包括退學處分在內的處置。

桃果明里也在文中無奈寫下，「在大學如果是K罩杯的話，可能會面臨退學危機」，網友們也紛紛留言，「在大學或公眾場合當然會被罵，這不是理所當然的嗎？」、「如果在校內露出，會變成那樣也是沒辦法的事吧」、「在教室拍這種照真的不恰當」、「重回校園是好事，但尺度要控制，不然反跳回AV圈」。

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