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娛樂 最新消息

妖嬌走光露出粉紅奶頭 拚場李雅英認了：花台幣20萬隆乳

妖嬌前陣子才發生走光意外，受訪侃侃而談。（記者陽昕翰攝）妖嬌前陣子才發生走光意外，受訪侃侃而談。（記者陽昕翰攝）

〔記者陽昕翰／高雄報導〕黑澀會美眉出身的火辣DJ妖嬌，今天登上高雄啤酒節的舞台擔任演出嘉賓，她首度與啦啦隊女神李雅英同台，坦言容貌焦慮症發作，超想先飛到韓國去整形，受訪更招認自己有進廠維修，產後花了台幣二十萬隆乳。

妖嬌每年都參加高雄啤酒節，受訪表示：「我第一次跟雅英同台，覺得好興奮，本來很想要直接貼胸貼上去。」可惜被主辦單位阻止，透露明後天的服裝會更性感。

DJ妖嬌對於自己的身材超有自信。（記者陽昕翰攝）DJ妖嬌對於自己的身材超有自信。（記者陽昕翰攝）

妖嬌透露，今年參加尾牙表演，才發生走光意外，「奶頭整個露出來，剛好那一天就沒有貼胸貼，經紀人很緊張跑上來，剛好又被拍到上傳。」所幸她對於自己的身材很有自信，「我本來就是粉紅色的啊。」

至於胸部到底是真是假？妖嬌也沒再怕，霸氣回應：「當然是假的啊。」她生完小孩後胸部走樣，花了台幣二十萬去隆乳，直接從C罩杯升級到G罩杯 。

妖嬌大方坦承豐胸，術後老公也有幫忙按摩，甚至幫忙付了一半的整型費用，非常阿莎力 。

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