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翁虹自爆和老公分居3年 17歲女被譽最美星二代

近日翁虹久違在台露面參加「愛傳承關懷演唱會」。（記者胡舜翔攝）近日翁虹久違在台露面參加「愛傳承關懷演唱會」。（記者胡舜翔攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾是亞洲小姐的香港女星翁虹2007年與第二任丈夫劉冠廷結婚後，誕下1女「小水晶」劉蒔，近日翁虹久違在台露面參加「愛傳承關懷演唱會」，她的婚姻狀況與小水晶近況全曝光。

翁虹自曝與劉冠廷已經分居3年，每年見面一次。（本報資料照，記者潘少棠攝）翁虹自曝與劉冠廷已經分居3年，每年見面一次。（本報資料照，記者潘少棠攝）

這次翁虹得知台灣「愛傳承關懷演唱會」消息立刻主動報名，還在演唱會上與王彩樺合作短劇。翁虹受訪時透露她與劉冠廷已經分居3年，目前老公帶著女兒定居美國，夫妻倆宛如牛郎與織女，每年只見一次面，翁虹笑著說：「小別勝新婚，距離產生美感」。夫妻倆現在靠著社交軟體、視訊通話維繫感情，翁虹也很開心能擁有自己的私人時光。

翁虹（右）17歲女兒「小水晶」劉蒔被譽為「最美星二代」。（翻攝自小紅書）翁虹（右）17歲女兒「小水晶」劉蒔被譽為「最美星二代」。（翻攝自小紅書）

提到17歲的女兒小水晶，翁虹顯得非常驕傲，當知道小水晶被網友封為「最美星二代」時，她還是很謙虛地說：「不敢當，大家都各有各的特色，各有千秋，她剛好幸運，那次被網友票選，剛好長在大家的審美上」。

翁虹（右）說小水晶若考上大學就會發給她「戀愛許可證」。（翻攝自小紅書）翁虹（右）說小水晶若考上大學就會發給她「戀愛許可證」。（翻攝自小紅書）

小水晶也經營自己的社群帳號，常常與網友分享生活點滴，許多人看到小水晶甜美的模樣，都稱讚她和翁虹都是美人胚子。小水晶和翁虹一樣有著瓜子臉、靈動大眼和甜美笑容，她現在和爸爸一起住在美國求學，目前就讀高三的小水晶仍是單身，暫時也沒有打算進演藝圈，不過翁虹說：「如果（小水晶）進入大學，第一個禮物就是拿到戀愛許可證」。

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