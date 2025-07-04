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最強高中生Ray有多狂？月收入曝光網嚇歪：真的太爽

Ray近期頻頻失言引起爭議。（翻攝自YT）Ray近期頻頻失言引起爭議。（翻攝自YT）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「台灣最強高中生」Ray在因緣際會下，認識了實況主Kai Cenat，從此聲名大噪，沒想到近期登上美國知名網紅Logan Paul 訪談節目時，脫口說出「台灣跟屎一樣」、「大家都像NPC」引起爭議，讓他的超狂走紅經歷及收入再次掀起討論。

Ray在2023年時於日本街頭巧遇正在進行直播的Kai，並瘋狂告白表示遇見Kai是自己的夢想，臨走前脫口而出的那句「God Did」成功吸引到Kai的注意，兩人相識後一拍即合，彷彿許久未見的好友，之後Ray便不時出現在Kai的直播中，即使語言不通仍產生出奇妙的默契，兩人逗趣的互動吸引不少觀眾喜愛。

今年Ray也在美國正式開始直播生涯，短短半年內吸粉超過70萬；知名的TikTok財經網紅Billionaire Dynasty計算出Ray每月收入，包括YouTube廣告分潤、Twitch分潤、品牌贊助等等，加起來至少8萬美金（約新台幣231萬元），讓不少網友驚呼，「好扯，好狂！」、「太強了吧才19歲」、「真的太爽，羨慕又嫉妒，真正的天時地利人和」

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