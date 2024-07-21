女王降臨 金智媛賣萌爆擊800粉絲

金智媛抵台吸引約800人接機，她繞場揮手向粉絲打招呼。（記者朱沛雄攝）

〔記者廖俐惠／桃園報導〕韓星金智媛今晚6點在新莊Zepp New Taipei舉辦粉絲見面會，昨她抵台吸引約800人爭睹「女王」風采，金智媛不停向粉絲揮手，繞了一圈之後又再度折返，面對粉絲更是有求必應，比愛心、貓咪手勢樣樣接招，寵粉指數爆表。

金智媛近距離與粉絲接觸，粉絲爆出尖叫聲。（記者朱沛雄攝）

金智媛因演出韓劇《淚之女王》事業再上層樓，挾帶這股超高人氣，出道14年的她首次舉行海外粉絲見面會。昨她以黑白色系穿搭現身桃園機場第二航廈大廳，身材嬌小的她在保鑣護送下抵達，立刻掀起如雷尖叫聲，苦等14小時的粉絲不嫌累，放聲大喊「智媛姐姐」吸引女神注意。

請繼續往下閱讀...

金智媛刻意放慢步伐，以繞場的方式向粉絲打招呼，有粉絲舉牌希望她比出「貓咪」手勢，她立刻害羞照做，更瞪大眼睛仔細看粉絲應援，現場眾人直呼好可愛。不過當有粉絲示意金智媛再靠近一點時，擔心粉絲受傷的金智媛，也禮貌性地請大家冷靜，所幸現場眾人都相當守秩序。

昨天疑似因為全球IT系統大當機，影響南韓仁川機場的自動通關，導致金智媛的班機延誤大約1小時，不過仍澆不熄台粉的熱情，台粉準備金智媛與金秀賢的婚紗照，還有人戴著金智媛最喜歡的「鯛魚燒」頭套，並準備寫著「金遇良媛，幸福起源」的布條，以好寓意迎接「女王」到來。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法