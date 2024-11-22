嫩版林柏宏糗了！爆劈腿、性愛片醜聞 林子宸遭拔除出道資格

林子宸被舊愛控訴劈腿。（資料照，天空娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台韓合作的男團選秀《SCOOL》下周六要在高雄巨蛋舉辦總決賽，現場將選出七人男團；其中人氣成員林子宸本周被爆出劈腿醜聞，對此，製作單位今天發聲，宣布林子宸不參與最終競爭，也無法參加出道資格的投票選拔，確定無緣出道。

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年僅20歲的林子宸外型帥氣，被封為「嫩版林柏宏」，曾是韓國三大經紀公司之一的練習生，他在《SCOOL》的人氣一直都很高，數度奪下粉絲票選的冠軍。

未料林子宸尚未出道，就被女網友在Threads爆料，直指兩人交往2年多，林就劈腿兩次，甚至看到林子宸跟劈腿對象的親密影片，氣轟「很噁心」，引起譁然。

天空娛樂聲明如下：

近期，選手林子宸的私人情感問題引發了廣泛關注，對此我們深感遺憾。作為一檔致力於培養新生代藝人的選秀節目，《SCOOL》始終堅持專業、公平與社會責任的核心價值。我們期望所有參賽者在追逐夢想的過程中，能成為正向榜樣，為觀眾傳遞積極的影響。

經過節目組與各方的深入討論與審慎考量，為了尊重團隊合作精神與公平性，林子宸將與其他選手一同參加總決賽的錄製及粉絲演唱會，但他將不參與最終競爭，也無法參加出道資格的投票選拔，將不再爭取最終出道名額。

我們相信，作為藝人，除了專業才能外，還應在公共領域中擔任榜樣角色，為粉絲與社會樹立正面形象。基於《SCOOL》的精神，是為了教育與打造如何成為一個合格的偶像，不只是能力與舞台魅力，同時也要兼具身為公眾人物的品德與質量。我們始終相信每位選手都有學習與成長的空間，並能在這個學習的過程中不斷超越自我，最終成為值得尊敬的偶像。

我們衷心期盼他能從此次經歷中汲取教訓，以更加成熟的姿態迎接未來的挑戰。節目組將繼續秉持公平與專業的原則，為大家呈現更多高水準的節目內容。我們也希望此次事件不會影響其他選手追求夢想的步伐，期待總決賽帶來更精彩的表現，再次感謝大家的支持。

天空娛樂發聲明，宣布林子宸無緣出道。（翻攝IG）

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