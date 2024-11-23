12強》陳傑憲正妹老婆合體峮峮 0濾鏡真面目美翻網

陳傑憲（左）與老婆綺綺（右）的高顏值備受討論。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕世界12棒球賽持續開打，台灣隊除了好表現備受關注外，「台灣隊長」陳傑憲與曾為啦啦隊員的老婆綺綺（Hailey）也成為焦點，兩人的高顏值引起不少討論。日前綺綺也帶著兒子前往日本替台灣隊打氣，還合體啦啦隊女神峮峮，大方曬出「無濾鏡美照」令人驚豔。

綺綺（左）合體峮峮（右）。（翻攝自IG）

綺綺昨（22）日在IG曬出與峮峮的合照，只見兩人對著鏡頭俏皮嘟嘴，一起比出象徵冠軍的「1」手勢，希望台灣隊能在12強系列賽奪下冠軍，綺綺接著透露，「跟兒子拍照只能原相機直出，嗯，好險我們沒在怕」，而兩人的高顏值即使沒有濾鏡加持也美麗動人，膚質光滑緊緻，可見保養得相當好。

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事實上，綺綺過去曾是義大犀牛職棒隊「犀睛女孩Rhinos Angels」的成員之一，於2017年轉隊加入中信兄弟「Passion Sisters」，與陳傑憲在2021年結婚，夫妻育有2子，一家4口每次曝光都引起球迷討論。

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