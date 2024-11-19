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娛樂 最新消息

12強》不是台灣隊比賽也應援！啦啦隊「冒雨熱舞」 職人精神日媒讚翻

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕世界12強棒球賽17日在天母棒球場舉行，日本以7：6擊退古巴，儘管不是台灣隊的比賽，台灣啦啦隊女孩仍熱情在場邊應援，不畏大雨在球場敬業熱舞的模樣，讓日本球迷直呼「台日友好」，日媒更特地報導大讚「職人精神」。

啦啦隊。（資料照）啦啦隊。（資料照）

《THE ANSWER》報導，日本與古巴的對戰從第3局就開始下起大雨，因此日本啦啦隊退至三壘側的屋頂下應援，值得關注的是，在一壘側的台灣啦啦隊卻沒有退場，儘管全身濕透仍努力應援，令人感到敬佩。此外，報導也指出，台灣啦啦隊享譽國際，受歡迎程度非同凡響。

台灣啦啦隊「冒雨應援」被日本網友、媒體大讚。（翻攝自X）台灣啦啦隊「冒雨應援」被日本網友、媒體大讚。（翻攝自X）

儘管這場比賽是由日本對上古巴，台灣隊並未出賽，但啦啦隊仍然穿著粉色外套與短裙，頂著大雨在天母棒球場應援，帶來活力。對此，許多日本球迷也在社群平台大讚，「雨中也好有活力」、「在日本對古巴的比賽中，台灣的啦啦隊也來幫忙加油，真的很感謝」。

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