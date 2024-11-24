12強》台灣藝人也瘋了！祝賀名單曝光 小春淚喊：你能不愛棒球嗎

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕世界12強棒球賽今天（24日）圓滿落幕，台灣擊敗強敵日本抱走冠軍獎盃，全台舉國歡騰，許多台灣藝人紛紛也鎖定在螢光幕前，為台灣隊打氣，而春風則是參加完金馬立刻飛往日本看球，在東京巨蛋捕捉林昀儒的同時，還見證奇蹟，飆髒話大喊爽。

陳柏霖。（翻攝自IG）

春風在東京巨蛋看球，還捕捉到林昀儒。（翻攝自藝人IG）

寇世勳。（翻攝自藝人IG）

傅孟柏在IG曬出在電視機前倒立的激動畫面，陳柏霖、方志友、劉以豪、李千娜、王家梁及高英軒po出轉播截圖，楊銘威發文寫著：「太帥了啦、太感動了！」

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楊銘威。（翻攝自藝人IG）

黃鐙輝感謝台灣的努力，笑說瞬間就雙殺，讓他措手不及，沒拍到贏球瞬間。寇世勳寫著：「世界冠軍真不簡單！」張立東稱「太好哭了，超棒的大家」。

張立東。（翻攝自藝人IG）

頑童的小春則有感而發：「我愛棒球20幾年了，人生不能沒有棒球，你能不愛棒球嗎？？人生不被看好的時候，越要照著自己的步調走！謝謝你們！」

小春。（翻攝自藝人IG）

劉以豪。（翻攝自藝人IG）

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