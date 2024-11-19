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張菲辣媳驚爆移民？翁馨儀親出馬「真相全說了」

〔記者邱奕欽／台北報導〕翁馨儀2013年嫁給大12歲的張菲次子張少懷，夫妻倆育有10歲愛女櫻桃和8歲愛兒栗子，因此經常分享一家四口的溫馨日常。沒想到，翁馨儀近日突曬出一張貓咪照，並稱圖中的貓將要移民，隨即引發許多網友關心；對此，翁馨儀也親上火線發聲回應。

翁馨儀（右起）2013年嫁給張少懷，結婚逾11年首次與公公張菲合影。（組合照，翻攝自IG）翁馨儀（右起）2013年嫁給張少懷，結婚逾11年首次與公公張菲合影。（組合照，翻攝自IG）

翁馨儀近日在IG限時動態曬出貓咪移民資訊，豈料卻遭許多網友誤以為是她要帶著寵物離開台灣。眼見輿論四起，翁馨儀趕緊在17日發文澄清：「剛很多人以為我要移民，我沒養貓啦～不是我！是剛剛的貓主人，我養的是狗。」並同時附上愛犬「瑪麗」的影片。

此外，翁馨儀的72歲公公張菲為昔日「綜藝天王」，不過近年逐漸淡出螢光幕前，讓粉絲們掛心想念，更不禁好奇他目前現況。其實，翁馨儀今年5月才曬出與張菲的合影開心透露：「這是我結婚11年來第一次跟我公公單獨合照，還是我公公說：我們倆難得都有打扮，是不是應該拍一張。」盡顯張菲私底下和藹可親的一面。

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