12強》（影）林襄將缺席今晚冠軍戰！「快閃離開日本」原因曝光

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕世界12強棒球來到最後一天賽程，將在今（24）晚開打，台灣隊再度迎戰日本爭冠。味全龍啦啦隊女神林襄昨晚也現身東京巨蛋為台灣隊應援，讓現場粉絲嗨翻，日媒還對此特別報導，「台灣啦啦隊女神降臨東京巨蛋」。可惜的是，她因為後續工作安排，已離開日本，無緣在現場觀看「冠軍戰」，但仍不忘為台灣隊打氣，「期盼中華隊拿下最後的勝利！We are Team Taiwan」。

林襄昨晚現身東京巨蛋為台灣隊應援。（翻攝自IG）

林襄今日中午於IG發文宣佈，她因為工作的關係，不得不再次啟程前往下一個目的地，因此今晚無法和大家並肩在冠軍戰。但是她仍不忘為台灣隊加油打氣，「期盼中華隊拿下最後的勝利，享受屬於你們的榮耀與果實！」、「中華英雄們加油！We are Team Taiwan」。

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味全龍啦啦隊林襄（右）與樂天女孩Kaho（左）到場觀戰。（記者陳志曲攝）

事實上，林襄昨晚就現身台日對決的東京巨蛋，一起和其他啦啦隊女孩在觀眾席幫台灣隊應援。昨天大螢幕轉播的鏡頭也不斷拍到林襄應援的畫面，林襄也進到緯來球評轉播室和粉絲一起互動，活力滿滿非常親民。她坦言，「當日往返日本」是人生中最衝動、最無悔的一次決定。她也說，無論多困難都要飛到東京巨蛋，親眼見證中華英雄們的英姿，為他們熱情應援，一切都值得了。

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