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12強》潘傑楷有演電影《KANO》！認當初「考量1事」放棄主演

〔記者廖俐惠／台北報導〕世界12強棒球賽在東京巨蛋如火如荼開打，統一獅的潘傑楷的好表現有目共睹，不但擁有好球技，也有俊美的外貌。其實過去他曾演過電影《KANO》，據悉原本他是主要角色的首選，但後來想專注於棒球就放棄。

潘傑楷。（特派記者龔乃玠攝）潘傑楷。（特派記者龔乃玠攝）

本報早在2016年就報導，舊名潘彥廷的潘傑楷原本是《KANO》的男主角，時任文化大學總教練陳進財受訪透露，《KANO》導演馬志翔在開拍前，男主角阿基拉第一個找的就是潘傑楷，但潘傑楷考量到可能影響學業、棒球生涯，慎重考慮後決定放棄，阿基拉最後才找曹佑寧飾演。

導演馬志翔接受本報訪問，稱當初確實有邀請潘傑楷擔任主演之一，但並不是曹佑寧演出的吳明捷一角，而是嘉農成員裡其中一名原住民選手。後來潘傑楷希望能專注於棒球本業而婉拒，但因為馬志翔太喜歡潘傑楷，還是邀請他來客串。

潘傑楷在電影《KANO》中演出森田，戲份並不多。（翻攝自Disney+）潘傑楷在電影《KANO》中演出森田，戲份並不多。（翻攝自Disney+）

至於潘傑楷後來則在片中飾演南一中的王牌投手「森田」，戲份比曹佑寧明顯少了許多。而曹佑寧此後也放棄職業選手之路，轉往演藝圈發展，如今成績也是有聲有色。

潘傑楷演出《KANO》時仍十分生澀。（翻攝自Disney+）潘傑楷演出《KANO》時仍十分生澀。（翻攝自Disney+）

陳進財大讚潘傑楷很認真，不但守備好，打擊也有爆發力，只是大學時期沒有名氣，從沒入選國家隊，但未來性不輸蘇智傑，甚至可能會比蘇智傑更好。如今陳進財的話也一一驗證，在此次的12強比賽中成為台灣之光。

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