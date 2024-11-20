賈永婕道歉了！連喊12次不應該「希望大家原諒我」

賈永婕向外界致歉。（資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕賈永婕9月正式接任台北101董事長一職，期間被外界質疑能力、2度收到威脅恐嚇信，如今又因丈夫在101大樓點燈曬恩愛遭砲轟公器私用，上任3個月以來風波未歇，屢屢躍上新聞版面。對此，賈永婕今（20日）稍早也公開連喊12次道歉。

賈永婕稍早在臉書寫下道歉文，「我道歉不應該公開放閃、我道歉不應該打破慣例官僚、我道歉不應該太有創意、我道歉不應該認真幫中華隊應援…、我道歉不應該號召企業捐款偏鄉還被質疑公器私用、我道歉一直讓101上熱搜整天都是新聞、我道歉一直有活動讓同仁很忙。」

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「我道歉加放國慶煙火、我道歉讓101第一次公益捐款，還勞動加開臨時董事會、我道歉自從到任後業績比同期成長10多%讓同仁人仰馬翻、我道歉辦50/50棒球展讓觀景台人均成長1000多人，日本遊客一直來、我道歉棒球展又有更多收藏品來包含中華隊的！但是Team Taiwan如果再創佳績，我希望大家可以原諒我！」

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