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賈永婕道歉了！連喊12次不應該「希望大家原諒我」

賈永婕向外界致歉。（資料照）賈永婕向外界致歉。（資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕賈永婕9月正式接任台北101董事長一職，期間被外界質疑能力、2度收到威脅恐嚇信，如今又因丈夫在101大樓點燈曬恩愛遭砲轟公器私用，上任3個月以來風波未歇，屢屢躍上新聞版面。對此，賈永婕今（20日）稍早也公開連喊12次道歉。

賈永婕稍早在臉書寫下道歉文，「我道歉不應該公開放閃、我道歉不應該打破慣例官僚我道歉不應該太有創意我道歉不應該認真幫中華隊應援…我道歉不應該號召企業捐款偏鄉還被質疑公器私用我道歉一直讓101上熱搜整天都是新聞我道歉一直有活動讓同仁很忙。」 

「我道歉加放國慶煙火我道歉讓101第一次公益捐款，還勞動加開臨時董事會我道歉自從到任後業績比同期成長10多%讓同仁人仰馬翻我道歉辦50/50棒球展讓觀景台人均成長1000多人，日本遊客一直來我道歉棒球展又有更多收藏品來包含中華隊的！但是Team Taiwan如果再創佳績，我希望大家可以原諒我！」

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