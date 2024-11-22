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ROSÉ不藏了！大聊戀愛經驗 網見2線索瘋猜「前任是女生」

ROSÉ即將發行最新solo專輯《Rosie》。（翻攝自IG）ROSÉ即將發行最新solo專輯《Rosie》。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓團人氣女團BLACKPINK成員ROSÉ最新的solo專輯《Rosie》即將發行，近期她接受專訪透露，這張專輯將講述一些愛情故事，並大方聊起過往的戀愛經歷，許多網友根據訪談內容瘋猜ROSÉ可能曾與女生交往，引發熱議。

ROSÉ近期因為即將發行新專輯，接受了多場媒體專訪，其中在接受《i-D》雜誌訪問時，她提到自己最喜歡專輯中的某句歌詞，「我可以原諒你很多事情，像是沒把我的Tiffany戒指還給我。」這句話讓網友認為，會拿走Tiffany戒指的人很大機率是女生。

另外，ROSÉ日前接受紐西蘭DJ Zane Lowe的訪問，揭示新曲《Toxic 'till the End》其實是關於她的前任，並透露一開始原本打算將這首歌命名為「Ex」（前任）。然而，在整段訪談過程中，有網友注意到ROSÉ一直使用「the person」來稱呼前任，而不是使用He或She。基於以上2個線索，讓不少網友更加猜測她的前任是女生的可能性。

事實上，ROSÉ的感情世界一直備受關注，過去除了曾和演員姜棟元傳出緋聞之外，更被爆出與「臉蛋天才」車銀優秘戀3年，不過ROSÉ均已否認。

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