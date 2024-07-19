許光漢旅遊被搭訕 暢聊神展開

許光漢希望能夠前往冰島看極光，也對西班牙、葡萄牙相當感興趣。（記者廖俐惠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕許光漢昨天擔任旅遊平台年度大使，他認為旅遊最重要的就是好心情、好旅伴，也能夠接受獨旅。他笑說有被搭訕過的經驗，走在路上逛逛街、買咖啡，就有女生來找他聊天，如果聊得來，他也不排斥給對方自己的私人聯絡方式。

他分享，自己出去玩都走隨興風，不會特別去排行程，所以旅行中的大地雷「就是一定要規劃行程的人」，「如果要跟大家講說我們一定要一起去這個地方，我還是會去，但就是會想說好累啊！可以睡久一點嗎？」不過許光漢笑說自己運氣很好，目前都沒有和旅伴吵過架，如果要一起出去玩，自己可能會負責找飯店或找好吃的。

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身為吃貨的他自認「是不能餓的人」，要是肚子餓就會心浮氣躁，要吃好東西才能展開好旅程，「最後一天吃4餐，如果早上7點起床的話，算一下可能含宵夜要吃4餐。」此外，旅行必帶的則是香氛，希望能夠點個熟悉的味道助眠，但他不會認床，通常躺下去就睡著了。

近來他行程滿檔，其主演的劇集《正港分局》即將上線，前身《關於我和鬼變成家人的那件事》傳出可能被翻拍成泰版，由人氣CP「BKPP」（Billkin、PP Krit）搭檔演出，引發討論。許光漢一聽相當驚訝，表示「被翻拍當然很開心！」至於是否會去客串泰版跳《舞孃》，他苦笑：「我相信大家會想要看另外一個人的感覺是怎麼樣。」

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