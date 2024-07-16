羅蘭甜喊雷艾美Honey KID太吵哀怨被鍾瑶嫌

羅蘭（左起）、雷艾美、瑞瑪席丹、蔡昌憲、鍾瑶、KID昨出席實境節目《上船了各位！》，談起征服大海百感交集。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝、實習記者謝函穎／台北報導〕羅蘭、蔡昌憲、KID、鍾瑶、雷艾美、瑞瑪席丹昨出席實境節目《上船了各位！》首映記者會，趁著開播前夕一解團隊心結；人氣超夯的「日本第一牛郎」羅蘭也喊話粉絲：「量不夠，我的愛還很多！」更和雷艾美共組CP甜喊Honey。

羅蘭透露會答應拍攝，一是喜歡台灣，二是透過節目看到了自己一路奮鬥的過程，下週六將過32歲生日的他表示：「年齡只能告訴我們活多久，無法告訴我們怎麼活。」被問到要不要交女友，他作勢看向一旁雷艾美，雷艾美也搭腔：「他私底下都叫我Honey！」

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而眾星面對海上波濤洶湧，私下互動也暗潮洶湧，KID說跟同樣人來瘋的瑞瑪席丹最合拍，「太吵被鍾瑶罵，太瘋被雷艾美討厭。」坦言遭貼「話癆」標籤一度走心，製作人也跳出來幫腔，透露滑到龜山島時，偷偷指派KID「請你讓事情發生」，他便化身精神領袖喊到聲音都啞了，鍾瑶一聽趕緊緩頰：「我嫌你太大聲太吵，那也是節目效果！」此外，大夥還在公海撿到價值連城的龍涎香，讓蔡昌憲不禁笑：「近期最大的勝利！」

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