竹聯幫極道千金涉毒！章家瑄招認「大麻用品」來源

〔記者蕭方綺／台北報導〕被外界稱為「極道千金」的章家瑄是竹聯幫創幫元老的女兒，日前在台北市住處遭警方查獲疑似吸食大麻的器具與殘渣。士林地檢署偵辦後，依違反《毒品危害防制條例》起訴。對此，章家瑄今回應本報，表示謝謝關心，並說「法院的判決如何我都會面對的，我很抱歉浪費了社會資源」。

章家瑄招認大麻吸食器是10多年前在荷蘭買的。（翻攝自臉書）

她提到大麻吸食器具是婚前出國去荷蘭遊玩的時候買的，自嘲：「當時年輕，覺得好奇，就在當地試試看，同行也有些朋友買了精緻的吸食器，我就想說帶回來當紀念品，這舉動超笨的，沒想到給了自己一巴掌教訓。」她強調自己在台灣沒碰過毒品，對於當時「好奇」相當懊悔。

她也表示去年警方突然到家中搜查時，老公當時在小琉球工作，女兒也出門上課，因此沒驚動家人，自己上警局做筆錄、驗尿並配合調查後，才告知老公。後來她低潮了好一陣子，也擔心老公工作因此受影響，好在老公鼓勵她：「或許後來有新聞出來會影響妳，但我們沒在台灣使用，都是年輕時做的，不要太難過。」才讓她漸漸走出陰影。

相關新聞：竹聯幫大老愛女惹禍 「極道千金」家藏吸毒器具慘了

