晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

從受害者變幫兇！女教徒助鄭明析選妃 還領「愛的忠誠獎」

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國「JMS」攝理教教主鄭明析在Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》被揭向逾百位女信徒伸魔爪、性侵，震驚外界，續篇《以倖存者之名：深入韓國慘案》揭露「聖靈的化身」鄭朝恩為幕後黑手，她甚至曾從鄭明析手中拿過「愛的忠誠獎」，荒謬行徑讓人大開眼界。

鄭朝恩被揭是鄭明析的幕後黑手，負責選妃重任。（翻攝自Netflix）鄭朝恩被揭是鄭明析的幕後黑手，負責選妃重任。（翻攝自Netflix）

鄭朝恩又名「鄭夏娃」，高中時期加入攝理教，因身材高䠷，很快被鄭明析相中，遭對方強暴，沒想到鄭朝恩不僅沒有控訴鄭明析的惡行，甚至反過來暗中負責安排女信徒和鄭明析發生關係，地位也逐步升高，成為鄭明析的一大共犯。

鄭朝恩利慾薰心，大把現金拿去買香奈兒、迪奧等昂貴名牌，凡是漂亮的東西全部都要買起來，甚至她利用空閒時期做美髮、美甲，將自己打造成偶像明星；影片揭露她在活動上載歌載舞，旁白出現「彷彿是BLACKPINK在音樂節壓軸登場般」，令人啼笑皆非。

2009年4月，鄭明析一審被判10年有期徒刑，這段期間鄭朝恩化身「使徒大人」，一方面傳道大讚鄭明析「英姿勃發」、「主啊，你真太帥了」，直到2018年鄭明析出獄，鄭朝恩更告知信徒「主將起死回生」，還自封「聖靈」，並對鄭明析擁有「掌控權」。

鄭朝恩（右）和鄭明析關係匪淺，然而鄭明析落難時，女方突然翻臉不認。（翻攝自X）鄭朝恩（右）和鄭明析關係匪淺，然而鄭明析落難時，女方突然翻臉不認。（翻攝自X）

影片音檔還揭露鄭朝恩安撫女信徒，直說「老師（鄭明析）並非想展現男女之間情慾，而是疼愛妳的感覺」，更形容「老師好可愛，所以大家才愛他」等細節，讓人聽了直打哆嗦；不料當鄭明析二度遭調查後，鄭朝恩改以「斷尾求生」的態度，揚言對鄭明析的荒淫惡行「渾然不知」，甚至為受害者感到心痛，前後反差讓觀眾直呼「人心比鬼還可怕」。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中