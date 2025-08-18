從受害者變幫兇！女教徒助鄭明析選妃 還領「愛的忠誠獎」

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國「JMS」攝理教教主鄭明析在Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》被揭向逾百位女信徒伸魔爪、性侵，震驚外界，續篇《以倖存者之名：深入韓國慘案》揭露「聖靈的化身」鄭朝恩為幕後黑手，她甚至曾從鄭明析手中拿過「愛的忠誠獎」，荒謬行徑讓人大開眼界。

鄭朝恩被揭是鄭明析的幕後黑手，負責選妃重任。（翻攝自Netflix）

鄭朝恩又名「鄭夏娃」，高中時期加入攝理教，因身材高䠷，很快被鄭明析相中，遭對方強暴，沒想到鄭朝恩不僅沒有控訴鄭明析的惡行，甚至反過來暗中負責安排女信徒和鄭明析發生關係，地位也逐步升高，成為鄭明析的一大共犯。

鄭朝恩利慾薰心，大把現金拿去買香奈兒、迪奧等昂貴名牌，凡是漂亮的東西全部都要買起來，甚至她利用空閒時期做美髮、美甲，將自己打造成偶像明星；影片揭露她在活動上載歌載舞，旁白出現「彷彿是BLACKPINK在音樂節壓軸登場般」，令人啼笑皆非。

2009年4月，鄭明析一審被判10年有期徒刑，這段期間鄭朝恩化身「使徒大人」，一方面傳道大讚鄭明析「英姿勃發」、「主啊，你真太帥了」，直到2018年鄭明析出獄，鄭朝恩更告知信徒「主將起死回生」，還自封「聖靈」，並對鄭明析擁有「掌控權」。

鄭朝恩（右）和鄭明析關係匪淺，然而鄭明析落難時，女方突然翻臉不認。（翻攝自X）

影片音檔還揭露鄭朝恩安撫女信徒，直說「老師（鄭明析）並非想展現男女之間情慾，而是疼愛妳的感覺」，更形容「老師好可愛，所以大家才愛他」等細節，讓人聽了直打哆嗦；不料當鄭明析二度遭調查後，鄭朝恩改以「斷尾求生」的態度，揚言對鄭明析的荒淫惡行「渾然不知」，甚至為受害者感到心痛，前後反差讓觀眾直呼「人心比鬼還可怕」。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

