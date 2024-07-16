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娛樂 最新消息

（胡如虹和她的藝人朋友們）柔米自稱音樂小農 低沉菸嗓自創自唱

柔米國中就開始學吉他，愛上音樂。（記者潘少棠攝）

文／胡如虹 

剛拿到金曲獎最佳客語歌手獎的柔米說她是「音樂小農」，她從實踐大學建築系休學後，曾經到台南學習獨立生活，去咖啡廳打工，也嘗試做音樂，但她不像時下年輕人做什麼事都很有規劃，比較像小農用自然農法做音樂，然後產地直送。

★為自己寫歌 獨特嗓音厚實生命力

第一次聽到有人用「音樂小農」來形容做音樂的自己，我笑說我最喜歡跟小農買東西了，小農種的蔬果也許沒有長得很漂亮，常常還有被蟲咬過的痕跡，可是卻有一種生命力，吃起來特別有味道，讓柔米聽了忍不住露出微笑。

柔米有一副很獨特的嗓音，聽她唱歌的第一反應是這個女生的嗓音怎麼這麼低沉！有人說她的歌聲很中性，有一種沙質，好像會把人內心的東西磨出來。專輯企劃周元綺說她的聲音有毛邊，那種毛邊的感覺很特別，喜歡的人會很迷戀。我聽她唱歌想到了易經坤卦說的「坤厚載物」，覺得她的歌聲像大地，充滿了生命力，可以是沙漠、綠洲、草原，包容所有的情感，也給人樸實溫暖的能量與撫慰。

「我雖然有菸嗓，但我不菸不酒。」柔米怕別人誤會她的低沉的嗓音跟抽菸、喝酒有關，特別強調自己不菸不酒。

但就因為有一副菸嗓，讓愛音樂的柔米17歲就開始寫歌創作。

柔米笑稱自己是音樂小農，都用自然農法做音樂。（記者潘少棠攝）

「我的聲音太低了，很多歌都沒有辦法唱，所以自己寫歌給自己唱比較方便。」柔米說聲音太低曾經是她唱歌很大的障礙，因為國小、國中上音樂課，她跟著女生一起練唱，常因為女生的Key太高唱不上去很痛苦。國中參加吉他社自彈自唱時，也一樣碰到這個問題，於是她就開始寫歌給自己唱，也把寫歌當成日記抒發。

每個音樂人各有不同寫歌創作的動力，不過像柔米這種因為別人寫的歌唱不上去，就寫給自己唱的理由，我還是第一次聽到。

★做好聽的音樂 創作沒有語言限制

因為把寫歌當日記，柔米的創作並沒有語言的限制，她的第一張專輯是華語歌，第二張專輯《鎮妹》的主調雖然是客語，卻融合了華語和英語。她說跟製作人錢煒安做這張專輯的方向很單純，就是做好聽的音樂，把音樂擺在最前面。

音樂無國界，也沒有語言之分，就像聽英文、日文、韓文歌曲，也許聽不懂歌詞的意涵，但音樂會給你自然的感受與感動。

柔米很開心的分享有一位平常聽KPOP的記者，跟她說在主管分派歌手的採訪任務時，特別選她做採訪。對於自己的音樂能獲得韓流歌迷的關注，柔米忍不住眉開眼笑，她也說很多人聽了《鎮妹》的歌之後，告訴她「我也是客家人」，讓她發現有很多跟她一樣的隱形客家人，而這些隱形的客家人其實是政府在推廣客語文化時最廣大的受眾。

柔米低沉的嗓音跟她的名字有很大的反差。（記者潘少棠攝）

「我4歲前給鎮妹帶，後來我就回台北生活，其實跟客家這個語言、母體文化就分開了。我聽到很多人說『我們家也是客家人』，可是他可能不會講客家話，我後來發現這些才是真正的多數。」柔米4歲之前跟阿公、阿婆住在嘉義中埔的客家村，4歲之後才被爸媽帶到台北，第一張客語專輯以阿婆的名字「鎮妹」為開端，是她獻給家人的愛，透過音樂回溯一路以來的生命記憶，唱的是她的成長故事，寫的卻是這個文化的斷層。

★打工刺激創作 音樂宅女突破框架

柔米說大部分人在現代社會的框架裡，大概過一個年紀，做了幾個重要的選擇之後，人生就差不多是那樣，可是她覺得自己的變化還滿大的，她以前並不是很喜歡表演，這次上金曲入圍特輯節目表演，她還緊張到發抖，覺得自己還是當音樂宅女就好；不過因為入圍金曲獎，她學會了化妝、開始健身，覺得外表可以變美也滿好的。

拿到金曲獎最佳客語歌手獎後，雖然表演活動變多了，柔米卻笑她最近跟唱片公司老闆說她很久沒有做兼職，想再去找一家氣味相合的咖啡廳打工，想要跟人們在一起，看大家如何生活，跟大家聊天，也許可以給她更多寫歌創作的刺激，她不想只待在想像的世界去創作，有點像去旅行經歷不同人事物，但旅行有濾鏡，打工過生活比較真實。

不知道柔米接下來會去哪裡打工，會做什麼樣的音樂，但我相信音樂小農的她，做出來的音樂還是會給人很真實的感動，因為那些都是她認真生活的人生體驗，有你我的縮影。

胡如虹（右）和她的藝人朋友柔米。（記者胡如虹攝）

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