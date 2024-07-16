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極品下流少女登台樂嘗美食 沒想過解散但私下不往來

「極品下流少女」成員休日課長（左起）、川谷繪音、小瑪莉、小穗企鵝卡收到鉛字刻印大禮，開心表示未來會製作更好作品。（華納國際音樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本人氣樂團「極品下流少女」歡慶成軍12週年，首次海外巡演獻給台灣！貝斯手休日課長大讚台灣是個好地方，給人好印象，這次最開心是品嘗寶島美食，吃了烏魚子炒飯、菜脯蛋，特別點名擔擔麵很好入口，和日本偏辣口味大不同。

樂團成立12年，問到如何維繫友情，主唱川谷繪音坦言會靠垃圾話拉近距離，例如明天吃什麼等話題，但關係是剛剛好的距離而已，4人然突有默契的大笑。鍵盤手小瑪莉和鼓手小穗企鵝卡自爆工作結束後，甚至不相往來，不會約吃飯。

小穗企鵝卡（左起）、小瑪莉、川谷繪音、休日課長成團12年，早已建立良好默契。（華納國際音樂提供）

追問成員們來到台灣也是各自行動嗎？川谷繪音解釋到海外會一起吃飯，但在日本都是自己來；小瑪莉和小穗企鵝卡則透露訪問前一起逛了水果店，大讚台灣芒果超好吃。

極品下流少女以充滿特色樂風闖盪樂壇，推出出道作《野蠻地強吻我／遊戲》一鳴驚人，川谷繪音表示用心為台灣歌迷帶來耳熟能詳的歌曲，相信大家會喜歡。

問到成團過程中，是否遇到過瓶頸或想解散的時刻？川谷繪音表示若遇到不順時就放慢腳步，從未考慮解散團體，並強調做音樂已是生活日常，就算沒靈感也不會放棄，不會因此放假休息。

訪問尾聲，團員們收到主辦單位送上的鉛字刻印，象徵他們用心創作音樂，成員紛紛露出開心表情，表示未來目標是增加海外演出，以及創作更棒的作品回報大家。

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