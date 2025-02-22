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陳妍希離婚後首露面「神情憂慮」 好友楊丞琳陪伴左右

楊丞琳（左）與陳妍希（右）感情要好。（翻攝自IG）楊丞琳（左）與陳妍希（右）感情要好。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星陳妍希因古裝劇《神鵰俠侶》和中國男演員陳曉相戀，婚後育有1子，近年來卻屢傳婚變消息，雙方於18日證實離婚。近日，陳妍希被拍到宣布離婚後首度露面，與好友楊丞琳等人聚會，神情看似憂慮，引起熱議。

陳妍希（左）離婚後首度現身，楊丞琳（右）陪在一旁。（翻攝自微博）陳妍希（左）離婚後首度現身，楊丞琳（右）陪在一旁。（翻攝自微博）

中國狗仔劉大錘日前曝光一段影片，指出是陳妍希在宣布離婚後首次現身，可見她戴著口罩十分低調，邊走邊使用手機傳訊息，雖然看上去狀態不錯，但不時會微微皺眉，似乎正在擔憂並聯繫某些事情，好友楊丞琳也在一旁，注意到有鏡頭在拍攝，隨即將陳妍希拉上車子準備離開。

另外，劉大錘也指出，楊丞琳在陳妍希官宣離婚當天發文公開自己婚禮一周年，其實就是為了分散外界對於好友離婚一事的注意力，讓不少網友大讚「有這樣的朋友真好」、「真姐妹不是錦上添花而是雪中送炭」。

事實上，陳妍希宣布離婚後，楊丞琳在第一時間就發聲力挺，「身為妍希的好友，無論發生什麼事，我始終尊重她處理個人事務的節奏。今天和大家同步得知她的決定，作為姐妹，不管遇到任何轉折，我們都會永遠支持並陪伴著彼此。」這次也被拍到跟在陳妍希身旁陪伴，顯見兩人感情要好。

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