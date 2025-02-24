陳曉宣布婚變6天爆新戀情 對象演過《甄嬛傳》

陳曉（右）和毛曉彤在《雲襄傳》吻戲，被指吻出感情。（資料照，龍華電視提供）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕陳妍希因古裝劇《神鵰俠侶》和中國男星陳曉相戀，2人在2016年結婚，婚後育有1子，卻在本月18日相繼對外證實離婚：「感恩遇見，今後各自安好，未來同為孩子的父母，共同陪伴孩子成長。」

事隔6日雙方至今仍未公開真正離婚原因，網路卻不斷傳聞，陳曉早在離婚前已展開新戀情，對象是人氣很旺的37歲中國女星毛曉彤。

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陳曉在《雲襄傳》劇中飾演「雲襄」最大反差感在於他擁有一張無害的臉，卻做著最絕情、最狠毒的事。（資料照，龍華電視提供）

據了解，陳曉與毛曉彤不僅是同窗亦在戲劇結緣，曾合作《神鵰俠侶》、《雲襄傳》及《雲襄傳2》，其中《雲襄傳2》更在上個月殺青，知情者透露，2人靠著演對手戲培養好情誼，最後互有好感。

而毛曉彤還演過《後宮甄嬛傳》、《三十而已》、《慶餘年2》等知名電視劇，與陳曉是中央戲劇學院同學，早就是無話不談好同學、好朋友，同學們私下表示，如果2人真的成為情侶也不意外，「他們看起來非常登對，希望有好消息傳出。」

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