情斬13年韓國尪！台灣妞「淨身出戶返台」 痛哭揭離婚主因

「台灣妞」（圖）作客范琪斐節目淚揭離婚主因。（組合照，翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕YouTuber頻道「High A Day」成員「台灣妞」去年4月公開證實結束13年的異國婚姻，近日她作客范琪斐的節目透露與韓籍前夫崔理郎的離婚主因，她坦言當時的自己是淨身出戶飛回台灣，說到激動之處直接當場潰堤，令許多觀眾都感到心疼不已。

「台灣妞」去年對外證實結束與韓籍前夫13年異國婚姻，事發至今將屆滿一年，她近日在范琪婓的節目中透露決定離婚的時間點為所有人僅能待在家中的那段「疫情期間」。回憶當時，她坦言2人未有太多共鳴，興趣、愛好等皆不同，甚至連能夠一起觀賞的電影都找不到，在家工作的崔理郎也不會主動幫忙分擔家務，更不會陪同一起去超市買菜，讓她頓時覺得自己像傭人。

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至於離婚的最大導火線，台灣妞直言是在父親70歲生日當天，她礙於疫情僅能以通話方式向家人表達思念之情，待結束通話後才敢放聲大哭，沒想到身為丈夫的崔理郎不但未接住她當下的情緒，甚至以冷淡的態度落緊下石回道：「有什麼好哭的？想回去就回去啊。」

由於崔理郎種種事不關己的行徑，也令台灣妞不再一昧的包容，最終下定決心斬斷這13年的異國婚姻，而當下她除了愛犬之外的任何財產皆不要，等於是「淨身出戶」離開傷心地韓國，獨返溫柔鄉台灣。憶及婚姻中滿是不平等的對待，她在節目過程雖侃侃而談，卻也潸然淚下，性格開朗的背後不知暗藏多少辛酸，更令在場的人及觀眾都感到心疼。

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