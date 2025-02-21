經典賽》李雅英今晚登場！韓援啦啦隊「13人名單」一次看

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕WBCQ世界棒球經典賽資格賽今（21）日開打，晚間台灣隊首戰將對上西班牙，值得注意的是，這次除了中職6支球隊組成的啦啦隊「CT Amaze」到場之外，主辦單位也邀請13名韓籍啦啦隊女孩組成「CLASSIC STARS」為台灣應援，其中包括多位人氣女神，像是李雅英、南珉貞和全恩菲等人！

韓籍啦啦隊女神李雅英（左）、全恩菲今晚將登場為台灣應援。（翻攝自IG）

由13位韓國人氣啦啦隊員組成的「CLASSIC STARS」成員包括：南珉貞、李雅英、金渡娥、金娜妍、全恩菲、海莉、朴旻曙、朴善珠、朴恩惠、李沿珍、李素泳、李貞潤及裵垂鉉，如此陣容在韓國也是相當豪華的組合。據了解，幾人將穿上專屬特製的球衣，在大巨蛋場替台灣隊應援，還會帶來中場表演。

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13位南韓啦啦隊女孩將組成Classic Star亮相。（翻攝自IG）

主辦單位目前已公布完整賽程及女孩上場表演名單，今晚台灣隊首戰登場的韓援女神共有11位，包括邊荷律、李丹妃、金娜妍、朴善珠、李素泳、朴恩惠、金渡娥、裵垂鉉、李沿珍、全恩菲及李雅英，粉絲相當期待。

WBCQ世界棒球經典賽資格賽，台灣隊首戰應援名單。（翻攝自IG）

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