《人物專訪》康康掌《一級棒》 老二哲學槓上開花

康康接掌《綜藝一級棒》，以「不要輸太多」放鬆心情，從收視成績可見深獲年輕族群喜愛。（記者陳奕全攝）

記者侯家瑜／專訪

康康（右三）搭檔陳孟賢（左起）、陳隨意、許志豪、杜忻恬、李子森，主持群靠聊天培養默契。

（中視提供）

暌違多年重返中視主持的康康，一回歸就接下週六晚間八點黃金時段節目《綜藝一級棒》，6月中旬才掌主持棒，上週末開心慶功收視稱霸年輕族群。對於時常被拿來和白冰冰的節目比較，他說剛接下主持棒的第一個想法，就是「不要輸太多」，避免給自己過多壓力，但對於收視成績仍樂見其成，將此視為一場「良性競爭」。

康康這次搭檔許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森和杜忻恬，平時靠多聊天以熟悉彼此和培養默契，他說自己最適合與許志豪一搭一唱，「假設我現在是主KEY，志豪就是副將，負責接我的梗，其他人就專心唱歌和說話。」也稱讚許志豪愛笑的性格很討喜且具觀眾緣，還能增加他的自信心，「可能我的表現只有60分，但只要志豪在旁邊一笑，觀眾就會一起笑，整個呈現出來的氛圍就會很好。」

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自從白冰冰離開《我愛冰冰Show》跳槽到民視後，康康就接下該時段，內心難免有收視率壓力，不過他抱持著不輕敵，也不把對方當假想敵的心情，直呼「不要輸太多就好」，認為白冰冰和陽帆合作時間不短，有一定的默契和收視族群，反觀自己才加入中視，和其餘主持群也稱不上熟悉，對於節目是加分還是減分還有待觀察。

對於兩台的收視率之爭，康康持續努力但不強求，「當然會希望平分秋色，不過若能超越，又有何不可？」同時點出自家節目可以改善的地方，「是不是可以不要再比賽了？每一位歌手來賓皆各具特色，彼此上台唱歌相互致敬、點評即可，不然節目就叫《我愛康康Show》就好！」希望製作單位能試著與過去白冰冰的節目做出差異、避免雷同，才能讓觀眾感到新鮮。

良性競爭話題稍微敏感，康康坦言雖然現在私下與白冰冰不常互動，彼此間確實有些尷尬，但他認為來賓要上誰的節目，其實都不需要多慮，畢竟節目打對台是主持人的事，不希望因此讓大家難做人。

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