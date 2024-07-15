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娛樂 最新消息

（人物專訪）F.CUZ吵出堅情 許願與周杰倫結音緣

F.CUZ成員KAN（左起）、大建、藝俊、李唯、來炫、JINON合體來台會粉絲，成員們靠吵架吵出好感情。（記者王文麟攝）

記者鍾志均／專訪

南韓二代團F.CUZ上週六暌違11年在台開唱，提到上次來台年齡還是二字頭，這回是均齡33歲的「老少年」，眾人毫無偶包搞笑說「芭比Q了」（完蛋了），藝俊感性說︰「沒想到隔了這麼久，台灣粉絲還記得我們，真的很感動。」

成員李唯於2011年因個人規劃因素退團，去年回歸，該團以6人體制重新出發。因團名有「終極熱情」之意，李唯是公認「最熱情的成員」，他表示很珍惜重新活動，所以全心投入，加上大家都很溫暖，沒有不適應的感覺。

F.CUZ對來台充滿期待，開心台灣粉絲熱情迎接。（記者王文麟攝）

F.CUZ於2010年成軍，提到團體長壽的秘訣，隊長JINON直言因為吵過很多架，所以感情好；藝俊補充說大部分都是開玩笑鬥嘴。至於吵到最後聽誰的？大家口徑一致說：「沒有這種人的存在。」JINON解釋大家都很懂得照顧、理解彼此。

難得6人合體來台，全員吃貨上身，對台灣美食如數家珍，舉凡大腸麵線、小籠包、米血糕、豆乾等10多樣小吃全點過一輪，JINON還強調必吃大雞排，眾人更七嘴八舌秀中文「請給我菜單」、「給我冰水」、「台灣很熱」等展現幽默一面。

該團曾與郭書瑤合作單曲，提到未來合作對象時，大建許願是周杰倫，大讚他的電影在南韓很紅，更自豪和人氣超夯的許光漢同年，都是33歲；JINON表示目前都以小分隊活動，喊話會常來台灣和粉絲見面。

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