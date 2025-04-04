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才傳住進上億豪宅！Andy被爆熱戀富家女身分曝

有民眾爆料Andy去年有新戀情。（翻攝自IG）有民眾爆料Andy去年有新戀情。（翻攝自IG）

〔記者林欣穎／台北報導〕百萬YouTuber「眾量級」Andy與家寧分手後風波不斷，Andy控訴家寧一家人奪走自己苦心經營的YouTube頻道，自己卻只領5.5萬元月薪，影片曝光獲得網友支持，更火速成為200萬訂閱YTR、日前還拍影片宣布要搬離租了10年的小套房，昨才傳出Andy去年早就搬離，且住在位於信義區的豪宅，Andy才剛闢謠，又傳出他已交新女友。

相關新聞：Andy遭爆住信義區豪宅！「早搬離6千塊小套房」 經紀人曝實情

據悉有民眾爆料Andy去年有新戀情，和新女友同居在信義區上億豪宅，女方據傳曾是電視台記者，轉換跑道後，獨自創業經營家具品牌、家境富裕。

不過針對爆料，Andy經紀公司表示有諸多內容與事實不符，對於爆料者屢次針對Andy老師私人生活的打探揣測將不再回應，「無論爆料者背後真實目的為何？我方也不願隨之起舞，還請各方知悉體諒。」也強調Andy目前最關注的，是何時能夠完整取得帳目，並同步檢視群海公司過往的經營狀況。

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