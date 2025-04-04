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（獨家）木村拓哉離台！走出機場「左右都揮手」掰掰台粉太暖了

木村拓哉現身松山機場商務中心，還特別走出來與粉絲道別。（記者王文麟攝）木村拓哉現身松山機場商務中心，還特別走出來與粉絲道別。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕木村拓哉結束三天兩夜的台灣行之後，今天（4日）下午現身松山機場的商務中心，準備離台，現場早有粉絲在機場等候送機。木村拓哉見狀，特別繞過車子、走到外頭與粉絲告別，且左右兩邊都揮手說掰掰，全部粉絲都顧到，讓粉絲心滿意足。

粉絲舉著應援等候木村拓哉現身，果然還真的堵到天王離台。（記者王文麟攝）粉絲舉著應援等候木村拓哉現身，果然還真的堵到天王離台。（記者王文麟攝）

日本天王木村拓哉暌違7年來台，所到之處全是人潮，4月2日抵達松山機場，在入境大廳吸引400名粉絲接機，加上媒體大陣仗，場面十分壯觀，還一度出現混亂。接著4月3日，木村拓哉展開正式行程，上午先出席品牌記者會，接著被目擊現身天母牛肉麵店、中山站古著店、松菸茶藝館及東門小籠包店，行程滿檔。

今天上午有不少粉絲苦等在松山機場，有人在出境口等候，但也有人早一步抵達商務中心外，果然真的堵到木村拓哉。本來車輛都擋在商務中心門口，讓木村拓哉直接進到機場，沒想到木村拓哉竟然特別走出來，左看看、右看看，特別揮手向粉絲說再見，台灣粉絲也大喊「木村掰掰」、「要再見面喔」，就算人已經進到商務中心裡頭，外頭依然歡呼聲不斷，「木村旋風」真的襲捲台灣。

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